Chats del árbitro Fernando Espinoza con Beacon: revelan nuevos mensajes y crece el escándalo en la AFA

La crisis en el arbitraje argentino suma un nuevo capítulo: se filtraron chats atribuidos a Fernando Espinoza y Juan Pablo Beacon y el escándalo volvió a impactar de lleno en la AFA, en medio de una investigación judicial que analiza presuntas maniobras irregulares vinculadas al sistema arbitral.
Todo sobre el problema en la AFA
La difusión del material se dio en las últimas horas en LN+, donde se expusieron conversaciones que, según lo trascendido, estarían vinculadas a una jugada puntual del partido entre Racing y Arsenal en 2021.
La investigación judicial y los chats que complican al arbitraje argentino
El material quedó bajo análisis del juez federal Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, quienes llevan adelante una causa que no deja de crecer y que ya incluye menciones sensibles dentro del mundo arbitral.
Dentro de ese expediente aparecen referencias a un presunto sistema de pagos en efectivo, conocidos como “sobres”, que habrían estado destinados a árbitros, con menciones que incluso alcanzan al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy. Si bien aún no hay una validación judicial definitiva sobre el contenido completo de los chats, su difusión pública volvió a poner en discusión la transparencia del sistema.
Escándalo en AFA: arbitrajes arreglados, más pruebas@nicolaspizzi reveló los chats entre el árbitro Fernando Espinoza y Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, en los que hablaban sobre una jugada del partido Racing vs. Arsenal en 2021.
El antecedente de Lobo Medina y un caso que no deja de escalar
El escándalo ya había tomado fuerza días atrás con la aparición de otros chats atribuidos a Beacon y el árbitro Luis Lobo Medina, relacionados con el partido entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero en 2021. Aquella filtración encendió las alarmas por posibles vínculos entre fallos arbitrales y pagos, y ahora, con la aparición de nuevos mensajes que involucran a Espinoza, el caso suma otra capa de tensión.
El encuentro que vuelve a quedar bajo la lupa es el triunfo de Arsenal 2-1 sobre Racing, el 18 de abril de 2021, dirigido justamente por Espinoza, un dato que reaviva las sospechas sobre decisiones arbitrales de aquel partido. En este escenario, y aunque la investigación sigue en curso, lo concreto es que cada nueva filtración profundiza el impacto. Porque ya no se trata de un episodio aislado, sino de un entramado que empieza a rozar distintos niveles del arbitraje y la dirigencia del fútbol argentino.
Preguntas y respuestas clave
Qué se filtró sobre Fernando Espinoza
Chats atribuidos al árbitro junto a Juan Pablo Beacon.
Quién investiga el caso
El juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona.
Qué se investiga en la causa
Presuntas irregularidades, pagos a árbitros y maniobras económicas.