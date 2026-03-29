¡Imágenes del horror en el Azteca en la previa al Mundial 2026! Murió un hincha en su reinauguración

La fiesta terminó en horror en uno de los estadios más emblemáticos del mundo y que espera por el Mundial 2026.

Lo que debía ser una jornada histórica terminó en tragedia. La reapertura del Estadio Azteca , escenario clave del próximo Mundial 2026 , quedó marcada por la muerte de un hincha que cayó desde un segundo piso minutos antes del amistoso entre México y Portugal .

El hecho ocurrió en la zona de palcos, donde el joven, de 27 años , intentó descender de un nivel a otro por la parte externa de la estructura. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al vacío , impactando contra el suelo.

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Según informaron las autoridades, el hincha se encontraba en estado de ebriedad , lo que habría influido en la maniobra que terminó en tragedia.

Tras la caída, los servicios médicos actuaron de inmediato y realizaron maniobras de reanimación , pero no lograron salvarle la vida. El fallecimiento se produjo en el mismo estadio, ante la conmoción de quienes se encontraban en el lugar.

Luego del hecho, intervino la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, junto a autoridades judiciales que avanzan en la investigación.

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En la reapertura del Estadio Banorte (antes Azteca) se cayó un aficionado que perdió la vida.



El joven identificado como Adrián G., de 27 años, murió tras caer desde la zona de palcos… pic.twitter.com/NYxBkYaqEq — PERIÓDICO SupreMo (@Diario_Supremo) March 29, 2026

Un golpe en un día que debía ser histórico

La jornada estaba marcada como un evento clave: la presentación del estadio remodelado de cara al Mundial 2026, donde será sede del partido inaugural.

Sin embargo, el hecho cambió por completo el clima y dejó una imagen dura en un escenario que buscaba mostrarse al mundo.

Preguntas clave

Qué pasó en el Estadio Azteca

Un hincha murió tras caer desde un segundo piso en la previa del partido.

Cuándo ocurrió el hecho

Antes del amistoso entre México y Portugal.

Qué dijeron las autoridades

Que la víctima habría estado en estado de ebriedad.

Por qué es importante el estadio

Será sede del partido inaugural del Mundial 2026.