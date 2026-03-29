¡Imágenes del horror en el Azteca en la previa al Mundial 2026! Murió un hincha en su reinauguración

Lo que debía ser una jornada histórica terminó en tragedia. La reapertura del Estadio Azteca, escenario clave del próximo Mundial 2026, quedó marcada por la muerte de un hincha que cayó desde un segundo piso minutos antes del amistoso entre México y Portugal.
Una caída fatal en la previa del partido México vs. Portugal
El hecho ocurrió en la zona de palcos, donde el joven, de 27 años, intentó descender de un nivel a otro por la parte externa de la estructura. En ese momento, perdió el equilibrio y cayó al vacío, impactando contra el suelo.