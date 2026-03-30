La Selección va por una joya de Europa y se la quiere sacar a Alemania

Un talento que mete goles en todos lados y abre una pelea entre selecciones, justamente una de ellas es la Selección de nuestro país.

La Selección de fútbol de Argentina volvió a moverse en silencio y apunta a una de las grandes promesas del fútbol europeo . Se trata de Nicolo Tresoldi, delantero de 21 años que brilla en las juveniles de Alemania , pero que podría cambiar de camiseta y representar a la Albiceleste.

El atacante no es una apuesta a futuro: ya es presente. Actualmente en el Brujas de Bélgica , Tresoldi supera los 10 goles en la temporada y ya convirtió nada menos que ante Barcelona y Atlético Madrid en Champions League .

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Además, su nivel en el Europeo Sub 21 es impactante : es el máximo goleador con seis tantos en seis partidos , números que lo ponen en el radar de los grandes clubes. De hecho, Arsenal ya lo sigue de cerca , en un interés que confirma que no es una promesa más.

Más allá de su presente en Alemania, hay un dato clave: su madre es argentina. Ese vínculo le abre la puerta para jugar con la Albiceleste , en una decisión que no será simple: puede representar a Italia (donde nació), Alemania (donde se formó) o Argentina (por sangre) .

En este contexto, la Selección argentina ya inició contactos y busca seducirlo antes de que Alemania lo blinde definitivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gazpachen/status/2038600063476232211&partner=&hide_thread=false LA SELECCIÓN ARGENTINA LLAMÓ A NICOLO TRESOLDI.



Según información de BILD, la AFA ya se puso en contacto con el delantero de 21 años que actualmente juega en el Club Brugge para consultarle si existe la posibilidad de que represente a Argentina después del Mundial.



Tresoldi… pic.twitter.com/xD3VADt3Px — José I. Araoz (@Gazpachen) March 30, 2026

Una historia que ya tiene antecedentes exitosos

No sería la primera vez que Argentina gana una “batalla” de este tipo. En los últimos años, jugadores nacidos en Europa eligieron vestir la celeste y blanca.

Los casos más claros son: Alejandro Garnacho y Nico Paz, que pese a haber nacido en España, terminaron optando por la Selección argentina. Ese antecedente juega a favor y alimenta la ilusión de repetir la historia con Tresoldi.

Una decisión que puede cambiarlo todo

El delantero todavía no definió su futuro a nivel selecciones, pero el escenario ya está planteado.

Con tres opciones sobre la mesa y un crecimiento meteórico, su elección no solo marcará su carrera, sino que puede convertirse en un golpe fuerte en la disputa internacional por talentos.

Preguntas clave

Quién es la joya que quiere la Selección argentina

Nicolo Tresoldi, delantero de 21 años que juega en Europa.

Dónde juega actualmente Tresoldi

En el Brujas de Bélgica.

Por qué puede jugar para Argentina

Porque su madre es argentina.

Qué selecciones puede elegir

Italia, Alemania o Argentina.

Cómo está rindiendo actualmente

Es goleador del Sub 21 europeo y supera los 10 goles en la temporada.