Nadie lo esperaba: el equipo que arma Lionel Scaloni tras la bronca por el último partido

Por Sitio Andino Deportes 31 de marzo de 2026 - 11:34
La
Selección de fútbol de Argentina afronta su último amistoso antes del Mundial 2026 con un contexto caliente: el flojo rendimiento en el último partido dejó bronca en , que ahora empieza a mostrar señales claras en el armado del equipo. Lionel Scaloni
En ese escenario,
la Scaloneta se rearma con decisiones fuertes, con nombres que se sostienen, otros que vuelven y una idea que empieza a tomar forma en la cabeza del entrenador.
La reacción de Lionel Scaloni tras un partido que dejó dudas y busca respuestas inmediatas en este último ensayo. El bajo nivel mostrado en el triunfo ante Mauritania no pasó desapercibido. Scaloni quedó disconforme con el funcionamiento
Por eso,
el equipo que asoma no es casual: responde a una reacción directa del DT, que pretende recuperar solidez y llegar al Mundial con otra imagen.
Una base firme y una duda que puede cambiar todo
En el arco estará
Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que en defensa no se toca la estructura campeona del mundo, con Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico.
El punto clave aparece en el mediocampo:
Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, una decisión que puede modificar el equilibrio del equipo.
Ahí está la gran incógnita que todavía maneja el entrenador.
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Messi vuelve y el ataque toma forma
En ofensiva hay una señal fuerte:
Lionel Messi será titular. El capitán regresa al once en un partido que puede marcar el rumbo del equipo.
Lo acompañarán
Julián Álvarez y Thiago Almada, en una delantera que mezcla intensidad, movilidad y frescura.
Scaloni apuesta por lo mejor en un momento clave. Último ensayo antes del Mundial
El duelo ante Zambia será el último compromiso antes del Mundial 2026, donde Argentina integrará el
Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.
Es la última prueba… y también una respuesta necesaria. La posible formación de Argentina
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
DT: Lionel Scaloni. Preguntas clave Cuál es la posible formación de Argentina ante Zambia
Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul o Paredes; Messi, Julián Álvarez y Almada. Por qué Scaloni cambia el equipo
Por el flojo rendimiento en el último partido, que dejó disconformidad en el DT. Messi juega de titular ante Zambia
Sí, vuelve al once inicial. Cuál es la duda en el equipo
Rodrigo De Paul o Leandro Paredes en el mediocampo. Qué partido juega Argentina antes del Mundial
Un amistoso ante Zambia.