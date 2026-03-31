31 de marzo de 2026
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Lionel Scaloni

Nadie lo esperaba: el equipo que arma Lionel Scaloni tras la bronca por el último partido

La Selección de fútbol de Argentina, comandada por Lionel Scaloni, se despide del país en la previa al Mundial 2026. Mirá todos los detalles.

Lionel Scaloni mete mano en el equipo tras el flojo rendimiento y define el once.

Lionel Scaloni mete mano en el equipo tras el flojo rendimiento y define el once.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina afronta su último amistoso antes del Mundial 2026 con un contexto caliente: el flojo rendimiento en el último partido dejó bronca en Lionel Scaloni, que ahora empieza a mostrar señales claras en el armado del equipo.

En ese escenario, la Scaloneta se rearma con decisiones fuertes, con nombres que se sostienen, otros que vuelven y una idea que empieza a tomar forma en la cabeza del entrenador.

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Por eso, el equipo que asoma no es casual: responde a una reacción directa del DT, que pretende recuperar solidez y llegar al Mundial con otra imagen.

Una base firme y una duda que puede cambiar todo

En el arco estará Emiliano “Dibu” Martínez, mientras que en defensa no se toca la estructura campeona del mundo, con Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico.

El punto clave aparece en el mediocampo: Rodrigo De Paul o Leandro Paredes, una decisión que puede modificar el equilibrio del equipo.

Ahí está la gran incógnita que todavía maneja el entrenador.

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Messi vuelve y el ataque toma forma

En ofensiva hay una señal fuerte: Lionel Messi será titular. El capitán regresa al once en un partido que puede marcar el rumbo del equipo.

Lo acompañarán Julián Álvarez y Thiago Almada, en una delantera que mezcla intensidad, movilidad y frescura.

Scaloni apuesta por lo mejor en un momento clave.

Último ensayo antes del Mundial

El duelo ante Zambia será el último compromiso antes del Mundial 2026, donde Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.

Es la última prueba… y también una respuesta necesaria.

La posible formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.

Preguntas clave

Cuál es la posible formación de Argentina ante Zambia

Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Enzo Fernández, Mac Allister, De Paul o Paredes; Messi, Julián Álvarez y Almada.

Por qué Scaloni cambia el equipo

Por el flojo rendimiento en el último partido, que dejó disconformidad en el DT.

Messi juega de titular ante Zambia

Sí, vuelve al once inicial.

Cuál es la duda en el equipo

Rodrigo De Paul o Leandro Paredes en el mediocampo.

Qué partido juega Argentina antes del Mundial

Un amistoso ante Zambia.

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