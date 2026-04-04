5 de abril de 2026
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Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

Dos al hilo y a la cima: Godoy Cruz venció a Acassuso y se asoma como líder de la Zona

El Tomba venció al Quemero como local por 2 a 0 y extendió su buen momento futbolístico en la fecha 8 de la Primera Nacional. Mirá los detalles que dejó el encuentro.

Dos al hilo y a la cima: Godoy Cruz venció a Acassuso y se asoma como líder de la Zona

Dos al hilo y a la cima: Godoy Cruz venció a Acassuso y se asoma como líder de la Zona

Foto: Prensa Godoy Cruz
Por Luis Calizaya

Por la fecha 8 de la Primera Nacional, Godoy Cruz Antonio Tomba sumó puntos clave al vencer por 2 a 0 a Acassuso como local. A pesar de no poder abrir el marcador en el primer tiempo, el Expreso encontró el camino en el complemento ante el Quemero, logró su segunda victoria consecutiva y alcanzó el liderato de la Zona A.

El resumen del encuentro

Con camiseta alternativa, el Expreso salió a la cancha con la confianza en alto y lo reflejó en los minutos iniciales con el dominio del juego, además de generar dos llegadas de peligro. Sin embargo, el Quemero, aunque impreciso en ataque, se mantuvo atento para aprovechar cualquier error del Tomba.

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Tras un tramo sin demasiadas emociones, el conjunto de San Isidro volvió a inquietar a los 31 minutos con un intento aéreo que no alcanzó para vulnerar el arco de Ramírez, quien tuvo allí su primera intervención de la tarde.

Minutos más tarde, el Expreso respondió con una acción clara que pudo abrir el marcador. Tras un centro, Martín Pino conectó de cabeza, pero no logró direccionar el remate y la pelota se fue por encima del travesaño.

En el tramo final de un primer tiempo desértico de goles, el Bodeguero mostró su mejor versión ofensiva, aunque estuvo cerca de arruinarlo por un descuido defensivo. Tras un tiro de esquina, Acassuso salió rápido de contra con un jugador frente a dos rivales, pero no se animó a definir y desperdició una chance clara para el visitante.

Luego de esa acción, Godoy Cruz buscó reaccionar con una jugada colectiva entre Pozo y Poggi, que derivó en un centro para Orozco. Sin embargo, el remate desde media distancia no encontró el arco defendido por Monllor.

En el complemento, el Tomba volvió a imponer su dominio a los 7 minutos. Tras un remate fallido de Poggi, la jugada continuó con un centro de Ulariaga que sorprendió al arquero de Acassuso, aunque el intento de conexión de cabeza no logró cambiar el rumbo del balón en el momento justo.

La primera emoción clara en el Gambarte llegó a los 16 minutos, cuando una mano en el área de un jugador de Acassuso derivó en un penal sancionado por el árbitro Maximiliano Macheroni. Luego de algunos minutos de espera, a los 20, Ulariaga se hizo cargo de la ejecución y lo cambió por gol para abrir el marcador.

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Aunque el gol hacía prever un repliegue del Quemero, Godoy Cruz volvió a quedar expuesto ante algunas llegadas de peligro generadas a partir de errores en su propio fondo. La tensión para el Expreso se disipó a los 38 minutos, cuando una buena jugada colectiva terminó en el gol de Vicente Poggi, que encaminó el resultado final 2 a 0.

Lo que viene para el Tomba

Tras este compromiso, el equipo dirigido por Mariano Toedtli afrontará, por la fecha 9, un duelo como visitante ante San Telmo.

El resumen de Godoy Cruz versus Acassuso

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