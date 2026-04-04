Marco Trungelliti alcanza la primera final ATP de su carrera

El tenista argentino Marco Trungelliti (75° del mundo) sigue haciendo historia: este sábado venció en dos sets al ítalo-argentino Luciano Dardieri (21°) y se clasificó a la final del ATP de Marrakech, la primera de su carrera profesional a los 36 años.
Trungelliti, oriundo de Santiago del Estero, llegaba a estas semifinales tras imponerse el viernes sobre el francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4, mientras que Dardieri avanzó a esta instancia por walkover, ya que su rival, el alemán Yannick Hanfmann, decidió no presentarse.
En el partido, el santiagueño mostró un gran nivel de concentración. El primer set, con cinco quiebres de servicio, se definió a favor de Trungelliti por 6-4 en el décimo game. En el segundo set, a pesar de un inicio parejo y algunas ventajas iniciales de Dardieri, Trungelliti se impuso en el tie break por 7-6(2), asegurando su pase a la final.
Semana histórica para Marcos Trungelliti en Marruecos
Con este logro, Trungelliti continúa una semana histórica en Marruecos, tras haber ingresado por primera vez al Top 100 mundial y ahora clasificarse a su primera final ATP.
En la final, el santiagueño se enfrentará al español Rafael Jódar, quien venció en semifinales al argentino Camilo Ugo Carabelli en dos sets (6-2, 6-1). Jódar dominó el encuentro desde el inicio, destacando su juego de derecha y aprovechando los errores de su rival para cerrar el partido con contundencia.
El duelo entre Trungelliti y Jódar promete ser un enfrentamiento histórico, donde el argentino buscará coronar su mejor actuación profesional y lograr un título que marcaría un hito en su carrera.