5 de abril de 2026
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Marcos Trungelliti

Marco Trungelliti alcanza la primera final ATP de su carrera

El santiagueño Marco Trungelliti venció a Luciano Dardieri en Marrakech y buscará su primer título profesional frente a Rafael Jódar.

Marco Trungelliti jugará su primera final.

Marco Trungelliti jugará su primera final.

Por Sitio Andino Deportes

El tenista argentino Marco Trungelliti (75° del mundo) sigue haciendo historia: este sábado venció en dos sets al ítalo-argentino Luciano Dardieri (21°) y se clasificó a la final del ATP de Marrakech, la primera de su carrera profesional a los 36 años.

Trungelliti, oriundo de Santiago del Estero, llegaba a estas semifinales tras imponerse el viernes sobre el francés Corentin Moutet por 4-6, 6-3 y 6-4, mientras que Dardieri avanzó a esta instancia por walkover, ya que su rival, el alemán Yannick Hanfmann, decidió no presentarse.

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En el partido, el santiagueño mostró un gran nivel de concentración. El primer set, con cinco quiebres de servicio, se definió a favor de Trungelliti por 6-4 en el décimo game. En el segundo set, a pesar de un inicio parejo y algunas ventajas iniciales de Dardieri, Trungelliti se impuso en el tie break por 7-6(2), asegurando su pase a la final.

Semana histórica para Marcos Trungelliti en Marruecos

Con este logro, Trungelliti continúa una semana histórica en Marruecos, tras haber ingresado por primera vez al Top 100 mundial y ahora clasificarse a su primera final ATP.

En la final, el santiagueño se enfrentará al español Rafael Jódar, quien venció en semifinales al argentino Camilo Ugo Carabelli en dos sets (6-2, 6-1). Jódar dominó el encuentro desde el inicio, destacando su juego de derecha y aprovechando los errores de su rival para cerrar el partido con contundencia.

El duelo entre Trungelliti y Jódar promete ser un enfrentamiento histórico, donde el argentino buscará coronar su mejor actuación profesional y lograr un título que marcaría un hito en su carrera.

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