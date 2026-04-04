De océano a océano una pareja no vidente impulsa una cruzada solidaria en bicicleta

Ingreso en bicicleta a Malargüe, y con dirección al Océano Atlántico.

Por Claudio Altamirano







El matrimonio no vidente integrado por Silvina Castro y Walter Álvarez avanza en una cruzada solidaria que une Chile con Bahía Blanca, promoviendo el ciclismo adaptado y la inclusión. En su paso por Malargüe, destacaron el acompañamiento social y reafirmaron su compromiso con visibilizar la discapacidad en el deporte. Unirán el océano Pacífico con el Atlántico.

La alvearense Silvina Castro se ha convertido en un verdadero ejemplo de superación y compromiso con el deporte adaptado. A través de su participación activa en la organización Juntos a Pedal, impulsa una iniciativa solidaria que combina esfuerzo, constancia y una fuerte vocación por visibilizar la discapacidad en el ámbito deportivo. En diálogo con SITIO ANDINO, remarcó la importancia de generar espacios inclusivos que permitan a todas las personas desarrollarse plenamente.

WhatsApp Image 2026-04-04 at 14.23.22 Durante su recorrido, Castro destacó el afecto recibido tanto en territorio chileno como en Argentina, especialmente en su arribo a Malargüe, donde fueron recibidos por vecinos e instituciones locales. En ese sentido, recordó que esta travesía tiene como objetivo colaborar con la Asociación de Ciegos de Mendoza y el Centro de Copistas Santa Rosa de Lima, entidades que trabajan diariamente en favor de la inclusión.

En bicicleta por Paso Pehuenche Por su parte, el sanrafaelino Walter Álvarez explicó que, de acuerdo al ritmo que vienen sosteniendo, estiman arribar a la costa atlántica cerca del 10 de abril, completando un recorrido aproximado de 1.500 kilómetros. Ingresaron a la Argentina a través de Paso Pehuenche. La travesía no solo representa un desafío físico, sino también un mensaje claro sobre la importancia de derribar barreras.

Desde Malargüe, Paulo Álvarez, quien colaboró junto a diversas instituciones en la organización de la actividad, valoró los avances que se evidencian en la sociedad en materia de inclusión. Destacó que varios integrantes de Juntos a Pedal son deportistas que han participado en exigentes competencias como triatlones, el Ironman, la Maratón Nocturna, e incluso ascensiones al Aconcagua. WhatsApp Image 2026-04-04 at 14.21.19 En la misma línea, Gisela Solís, referente de la asociación Empujando Límites, señaló que desde el espacio comunitario decidieron sumarse a la actividad junto al Área de Discapacidad local. Subrayó que el deporte al aire libre constituye una herramienta fundamental para fomentar la inclusión, la contención social y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.