La Fórmula 1 no se detiene: cambios, crisis y Colapinto protagonista en abril

La Fórmula 1 entra en pausa en pista, pero vive semanas clave fuera de ella con decisiones que pueden cambiar todo.

Aunque abril no tendrá actividad en pista por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 atraviesa semanas intensas puertas adentro, con desarrollos técnicos, conflictos reglamentarios y movimientos internos que mantienen en alerta a toda la categoría. En ese contexto, Franco Colapinto será uno de los grandes protagonistas con su exhibición en Buenos Aires .

Lejos de frenar, las escuderías aprovechan el tiempo. Los equipos trabajan en fábrica con datos de Australia, China y Japón , buscando soluciones que les permitan llegar más competitivos al GP de Miami.

El auto que va a manejar Colapinto en Argentina escondía una historia que casi rompe la Fórmula 1

La escudería salió a responder con dureza tras las versiones en redes y explicó las diferencias con Gasly.

Durante este período se realizarán tests privados, desarrollo de piezas y ajustes clave en los monoplazas , en un tramo que puede marcar el rumbo de la temporada.

Uno de los focos principales está en la seguridad. La FIA convocó a una reunión clave para analizar el problema de la diferencia de velocidad en la gestión energética , que ya generó incidentes graves como el accidente de Oliver Bearman en Japón.

El objetivo es claro. Evitar nuevas situaciones de riesgo y evaluar posibles cambios reglamentarios, algo que podría impactar directamente en el rendimiento de los autos.

Investigaciones y tensión entre los grandes equipos

El clima también se tensó en lo deportivo. Ferrari presentó una denuncia que obliga a investigar a Mercedes y Red Bull, sospechados de utilizar un sistema que les permitiría sostener la potencia eléctrica durante más tiempo.

La maniobra, según trascendió, consiste en cortar abruptamente la energía en lugar de hacerlo de forma progresiva, lo que les daría ventaja en clasificación.

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Por si alguien tiene pensado ir en familia

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• Mayores de 3 abonan entrada.

• Menores de 14 deberán asistir con un mayor responsable.



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Aston Martin en crisis y cambios fuertes en su estructura

Otro de los equipos que vive horas movidas es Aston Martin, que decidió realizar cambios internos tras un inicio de temporada muy flojo.

Dos figuras clave fueron apartadas de sus funciones, en una reestructuración que podría derivar en la llegada de Jonathan Wheatley como nuevo jefe de equipo.

El conflicto internacional que pone en riesgo el calendario

La situación global también impacta. El conflicto en Medio Oriente obligó a cancelar carreras y genera temor por nuevas suspensiones, con fechas como Azerbaiyán, Qatar y Abu Dhabi bajo observación.

Esto agrega incertidumbre a una temporada que ya empezó con sobresaltos.

Colapinto, el gran protagonista en Argentina

En medio de todo este escenario, Franco Colapinto tendrá su momento especial el 26 de abril en Buenos Aires, donde participará de un Road Show organizado junto a Alpine.

El argentino manejará un Lotus E20 con motor V8 en un circuito armado en Palermo, en un evento que será gratuito en gran parte del recorrido y contará con tribunas, boxes y fan zone.

El propio piloto lo definió como “uno de los momentos más especiales de su vida”, en una jornada que promete ser histórica para el automovilismo nacional.

Un mes sin carreras pero con impacto total

Aunque no haya acción en pista, abril será determinante para el futuro inmediato de la Fórmula 1, con decisiones técnicas, tensiones deportivas y un calendario en revisión.

Y en ese contexto, Colapinto aparece como el gran foco argentino en un mes que no dará respiro.

Preguntas clave

Por qué no hay carreras de Fórmula 1 en abril 2026

Porque se cancelaron los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita

Qué hará la FIA durante el parate de abril

Analizará problemas de seguridad y posibles cambios reglamentarios

Qué equipos están siendo investigados en la Fórmula 1

Están bajo análisis Mercedes y Red Bull por una denuncia de Ferrari

Qué pasará con Franco Colapinto en Argentina

Participará de un Road Show el 26 de abril en Buenos Aires

Por qué abril es clave para la Fórmula 1

Porque se definen mejoras técnicas y decisiones importantes para la temporada