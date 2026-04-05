La Fórmula 1 no se detiene: cambios, crisis y Colapinto protagonista en abril

Aunque abril no tendrá actividad en pista por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la Fórmula 1 atraviesa semanas intensas puertas adentro, con desarrollos técnicos, conflictos reglamentarios y movimientos internos que mantienen en alerta a toda la categoría. En ese contexto, Franco Colapinto será uno de los grandes protagonistas con su exhibición en Buenos Aires.
Durante este período se realizarán tests privados, desarrollo de piezas y ajustes clave en los monoplazas, en un tramo que puede marcar el rumbo de la temporada.
La FIA en alerta por un problema que preocupa a todos en la Fórmula 1
Uno de los focos principales está en la seguridad. La FIA convocó a una reunión clave para analizar el problema de la diferencia de velocidad en la gestión energética, que ya generó incidentes graves como el accidente de Oliver Bearman en Japón.
El objetivo es claro. Evitar nuevas situaciones de riesgo y evaluar posibles cambios reglamentarios, algo que podría impactar directamente en el rendimiento de los autos.
Investigaciones y tensión entre los grandes equipos
El clima también se tensó en lo deportivo. Ferrari presentó una denuncia que obliga a investigar a Mercedes y Red Bull, sospechados de utilizar un sistema que les permitiría sostener la potencia eléctrica durante más tiempo.
La maniobra, según trascendió, consiste en cortar abruptamente la energía en lugar de hacerlo de forma progresiva, lo que les daría ventaja en clasificación.