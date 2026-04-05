5 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Enzo Fernández

Enzo Fernández, en conflicto con Chelsea y en la mira de Real Madrid y PSG

Enzo Fernández fue sancionado por el Chelsea tras sus declaraciones y su futuro vuelve a quedar bajo la lupa de los grandes de Europa.

Enzo Fernández se iría del Chelsea después del Mundial.

Enzo Fernández se iría del Chelsea después del Mundial.

El entrenador Liam Rosenior fue contundente al justificar la decisión del club: el futbolista “cruzó una línea”. La medida consiste en una suspensión de dos partidos, en un contexto que ya venía cargado de conflictos.

Lee además
¿Se va del club inglés? La polémica que rodea al campeón del mundo tras una declaración en un streaming.

Tensión total en Chelsea: el representante de Enzo Fernández explotó y puso en duda su futuro
El Real Madrid se quiere armar mejor.

Real Madrid va por argentinos y tiene tres figuras de la Selección en la mira

Conflicto interno y sanción disciplinaria para Enzo Fernández

La situación del mediocampista argentino ya mostraba señales de desgaste. A sus gestos de enojo contra el arquero Filip Jorgensen, tras la eliminación ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la UEFA Champions League, se sumaron sus declaraciones públicas.

En una entrevista, Fernández manifestó su deseo de vivir en Madrid, lo que generó malestar en la dirigencia del club londinense. La sanción para los encuentros ante Port Vale y Manchester City aparece como un síntoma de una relación que comienza a resquebrajarse.

Enzo Fernández
Enzo Fernández marcó de penal en la goleada del Chelsea ante el Ajax por Champions League.

Enzo Fernández marcó de penal en la goleada del Chelsea ante el Ajax por Champions League.

Real Madrid, atento a una oportunidad

En este escenario, el Real Madrid Club de Fútbol sigue de cerca la evolución del conflicto. El club español evalúa reforzar su mediocampo de cara al futuro, especialmente tras la salida de Toni Kroos y Luka Modri.

Si bien cuenta con figuras como Jude Bellingham y Federico Valverde, sus características son diferentes a las de un organizador clásico. Además, jugadores como Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga no han terminado de consolidarse en ese rol.

Los vínculos entre Fernández y el club madrileño no son nuevos: ya había sido seguido cuando jugaba en River y, desde entonces, su nombre se mantiene en carpeta.

El interés no se limita al conjunto español. El Paris Saint-Germain también analiza la posibilidad de incorporarlo como parte de su proceso de renovación.

El club parisino podría avanzar en caso de que Vitinha deje la institución, lo que abriría un espacio clave en el mediocampo.

Un pase millonario en juego

Cualquier negociación, sin embargo, estará condicionada por el alto valor de mercado del jugador. El Chelsea invirtió alrededor de 121 millones de euros para ficharlo y no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras.

De este modo, tanto el Real Madrid como el PSG —o cualquier otro interesado— deberán realizar una oferta acorde si pretenden quedarse con el mediocampista argentino.

Temas
Seguí leyendo

Maipú se quedó sin DT: Matteo dio un paso al costado en medio de la crisis deportiva

El Deportivo Maipú no levanta y mira para abajo: cayó en Quilmes y la preocupación crece

San Martín reaccionó y ganó; Huracán empujó pero sigue en deuda tras un peleado empate en casa

Tomás Vitar bancó la presión en Rosario y Mendoza sigue arriba en el TN

El mendocino Santero estuvo en la pelea grande en Rosario y metió un sólido top 4 en el TN

Mariano Navone hizo historia en Bucarest y levantó su primer título ATP

River no afloja: goleó, gustó y se prende con todo en el Apertura

Sin carreras pero con tensión máxima, la Fórmula 1 se agita en abril y Colapinto será protagonista

LO QUE SE LEE AHORA
El Depor no pegó una.

El Deportivo Maipú no levanta y mira para abajo: cayó en Quilmes y la preocupación crece

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1348 del domingo 5 de abril

Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Hoy es Domingo de Pascua: qué representa esta fecha clave para los cristianos