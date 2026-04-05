Enzo Fernández, en conflicto con Chelsea y en la mira de Real Madrid y PSG

El presente de Enzo Fernández en el Chelsea Football Club atraviesa un momento de tensión que podría tener consecuencias en el próximo mercado de pases. Sus recientes declaraciones sobre su deseo de vivir en Madrid no cayeron bien puertas adentro y derivaron en una sanción disciplinaria.

El entrenador Liam Rosenior fue contundente al justificar la decisión del club: el futbolista “cruzó una línea” . La medida consiste en una suspensión de dos partidos, en un contexto que ya venía cargado de conflictos.

Real Madrid va por argentinos y tiene tres figuras de la Selección en la mira

Tensión total en Chelsea: el representante de Enzo Fernández explotó y puso en duda su futuro

La situación del mediocampista argentino ya mostraba señales de desgaste. A sus gestos de enojo contra el arquero Filip Jorgensen, tras la eliminación ante el Paris Saint-Germain en los octavos de final de la UEFA Champions League, se sumaron sus declaraciones públicas.

En una entrevista, Fernández manifestó su deseo de vivir en Madrid, lo que generó malestar en la dirigencia del club londinense. La sanción para los encuentros ante Port Vale y Manchester City aparece como un síntoma de una relación que comienza a resquebrajarse.

Enzo Fernández Enzo Fernández marcó de penal en la goleada del Chelsea ante el Ajax por Champions League.

Real Madrid, atento a una oportunidad

En este escenario, el Real Madrid Club de Fútbol sigue de cerca la evolución del conflicto. El club español evalúa reforzar su mediocampo de cara al futuro, especialmente tras la salida de Toni Kroos y Luka Modri.

Si bien cuenta con figuras como Jude Bellingham y Federico Valverde, sus características son diferentes a las de un organizador clásico. Además, jugadores como Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga no han terminado de consolidarse en ese rol.

Los vínculos entre Fernández y el club madrileño no son nuevos: ya había sido seguido cuando jugaba en River y, desde entonces, su nombre se mantiene en carpeta.

El interés no se limita al conjunto español. El Paris Saint-Germain también analiza la posibilidad de incorporarlo como parte de su proceso de renovación.

El club parisino podría avanzar en caso de que Vitinha deje la institución, lo que abriría un espacio clave en el mediocampo.

Un pase millonario en juego

Cualquier negociación, sin embargo, estará condicionada por el alto valor de mercado del jugador. El Chelsea invirtió alrededor de 121 millones de euros para ficharlo y no tiene intenciones de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras.

De este modo, tanto el Real Madrid como el PSG —o cualquier otro interesado— deberán realizar una oferta acorde si pretenden quedarse con el mediocampista argentino.