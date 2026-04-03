5 de abril de 2026
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Enzo Fernández

¿Cuál será el futuro de Enzo Fernández? Las explosivas palabras de su representante contra Chelsea

Luego de sus declaraciones, entre una posible vuelta a River o la idea de vivir en Madrid, el agente de Enzo Fernández se manifestó en contra de la suspensión impuesta por Chelsea y profundizó el conflicto.

¿Se va del club inglés? La polémica que rodea al campeón del mundo tras una declaración en un streaming.

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Por Sitio Andino Deportes

Enzo Fernández y el Chelsea se sumieron en un nuevo foco de tensión. El mediocampista de la Selección argentina fue sancionado por el club inglés tras unas declaraciones sobre su futuro, relacionados supuestamente con el Real Madrid, lo que generó malestar en la dirigencia. En medio de la polémica, su representante, Javier Pastore, salió a cuestionar con dureza la medida.

De una entrevista a la suspensión: Cómo comenzó el conflicto entre Enzo y el Chelsea

El conflicto se originó a partir de una serie de declaraciones públicas del exjugador de River. Tras la eliminación en la Champions League ante el PSG, Fernández fue consultado sobre su futuro en Luzu TV y dejó una respuesta abierta: “No sé, quedan ocho partidos y la FA Cup. Está el Mundial y después veremos ”.

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A esto se sumaron dichos durante su estadía en Buenos Aires, donde, en una entrevista, expresó su afinidad por Madrid como ciudad para vivir en Europa, destacando su similitud con la capital argentina. Estas declaraciones fueron interpretadas por el entorno del club como una señal de posible salida, lo que derivó en una sanción disciplinaria de suspensión de dos partidos por parte de Chelsea.

Según trascendió, la decisión fue comunicada al jugador por el entrenador Liam Rosenior, quien le informó la medida adoptada por la institución. Aunque Fernández aceptó la sanción, el episodio generó ruido interno y reavivó interrogantes sobre su continuidad en el club londinense.

Javier Pastore se metió en el conflicto: qué dijo sobre las sanciones

Frente a este escenario, Javier Pastore, agente del futbolista, fue contundente al referirse a la sanción como “totalmente injusta ” y aseguró que “ no hay justificación realpara la decisión del club.

En declaraciones al medio estadounidense The Athletic, el exmediocampista explicó que su representado “nunca mencionó a ningún club ni expresó su intención de marcharse ”, y atribuyó la controversia a interpretaciones mediáticas. “Entiendo la postura del club, pero no la sanción ”, remarcó.

Además, Pastore detalló que tomó conocimiento de la situación mientras Fernández regresaba a Londres, cuando recibió un mensaje de la institución solicitando dialogar sobre el tema. Según su versión, respondió que las declaraciones no implicaban una falta de respeto hacia el club, sus compañeros o la afición, aunque no obtuvo respuesta posterior.

Por último, el representante deslizó que la situación contractual del jugador podría haber influido en el conflicto. Las negociaciones para una mejora del vínculo, vigente hasta 2032, no prosperaron en los últimos meses. “Teniendo en cuenta su rendimiento, merece mucho más de lo que cobra actualmente ”, sostuvo, dejando abierta la posibilidad de tensiones de fondo entre el futbolista y la dirigencia.

Fuente: TyC Sports.

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