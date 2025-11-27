Se confirmaron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura: quién dirige Boca–Argentinos

Por Sitio Andino Deportes 27 de noviembre de 2025 - 12:08
La Liga Profesional de
Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del , que se disputarán entre el sábado y el lunes. Torneo Clausura 2025 Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en Boca vs. Argentinos Juniors, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.
Echenique en La Bombonera: el partido más caliente del domingo con Echenique como juez principal y Novelli en la cabina del VAR. El Xeneize llega en un gran momento tras superar cómodamente a Talleres, mientras que el Bicho viene de eliminar a Vélez en Liniers. El único encuentro del domingo será el que Boca disputará en casa ante Argentinos Juniors desde las 18.30,
Falcón Pérez abre la serie y Merlos cierra los cuartos
La fecha se abrirá el
sábado a las 21.30 en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes, con Yael Falcón Pérez como árbitro y Silvio Trucco en el VAR.
El cierre será el
lunes a las 21.30, cuando Racing reciba a Tigre en Avellaneda. Para ese duelo, fue designado Andrés Merlos, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.
Además, el lunes a las
17.00, Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán en el Ducó, dirigidos por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando desde la cabina.
Ternas arbitrales completas para la fase del Torneo Clausura
Sábado 29 de noviembre – 21.30 | Central Córdoba (SdE) vs. Estudiantes (LP)
Árbitro:
Yael Falcón Pérez
Asistentes: Pablo González / Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR:
Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Domingo 30 de noviembre – 18.30 | Boca vs. Argentinos Juniors
Árbitro:
Fernando Echenique
Asistentes: Gabriel Chade / Facundo Rodríguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR:
Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota
Lunes 1° de diciembre – 17.00 | Barracas Central vs. Gimnasia LP
Árbitro:
Hernán Mastrángelo
Asistentes: Maximiliano Del Yesso / Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR:
Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero
Lunes 1° de diciembre – 21.30 | Racing vs. Tigre