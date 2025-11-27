27 de noviembre de 2025
Se confirmaron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura: quién dirige Boca–Argentinos

La Liga Profesional de Fútbol definió a los jueces para una fase decisiva del Torneo Clausura 2025. Repasá cada uno de los jueces dispuestos.

Fernando Echenique estará al mano de la suerte del Xeneize y el Bicho en el Torneo Clausura.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el sábado y el lunes. Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en Boca vs. Argentinos Juniors, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.

Boca y Argentinos chocan en el duro Torneo Clausura.
Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final

Falcón Pérez abre la serie y Merlos cierra los cuartos

La fecha se abrirá el sábado a las 21.30 en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes, con Yael Falcón Pérez como árbitro y Silvio Trucco en el VAR.

El cierre será el lunes a las 21.30, cuando Racing reciba a Tigre en Avellaneda. Para ese duelo, fue designado Andrés Merlos, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.

Además, el lunes a las 17.00, Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán en el Ducó, dirigidos por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando desde la cabina.

Ternas arbitrales completas para la fase del Torneo Clausura

Sábado 29 de noviembre – 21.30 | Central Córdoba (SdE) vs. Estudiantes (LP)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez

  • Asistentes: Pablo González / Iván Núñez

  • Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

  • VAR: Silvio Trucco

  • AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre – 18.30 | Boca vs. Argentinos Juniors

  • Árbitro: Fernando Echenique

  • Asistentes: Gabriel Chade / Facundo Rodríguez

  • Cuarto árbitro: Felipe Viola

  • VAR: Lucas Novelli

  • AVAR: Diego Verlota

Lunes 1° de diciembre – 17.00 | Barracas Central vs. Gimnasia LP

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo

  • Asistentes: Maximiliano Del Yesso / Pablo Gualtieri

  • Cuarto árbitro: Pablo Giménez

  • VAR: Jorge Baliño

  • AVAR: Diego Romero

Lunes 1° de diciembre – 21.30 | Racing vs. Tigre

  • Árbitro: Andrés Merlos

  • Asistentes: Pablo Acevedo / Juan Mamani

  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

  • VAR: Pablo Dóvalo

  • AVAR: Juan Pafundi

