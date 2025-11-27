Se confirmaron los árbitros para los cuartos de final del Torneo Clausura: quién dirige Boca–Argentinos

Fernando Echenique estará al mano de la suerte del Xeneize y el Bicho en el Torneo Clausura.

Por Sitio Andino Deportes







La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el sábado y el lunes. Fernando Echenique será el encargado de impartir justicia en Boca vs. Argentinos Juniors, acompañado por Lucas Novelli en el VAR.

Echenique en La Bombonera: el partido más caliente del domingo El único encuentro del domingo será el que Boca disputará en casa ante Argentinos Juniors desde las 18.30, con Echenique como juez principal y Novelli en la cabina del VAR. El Xeneize llega en un gran momento tras superar cómodamente a Talleres, mientras que el Bicho viene de eliminar a Vélez en Liniers.

Falcón Pérez abre la serie y Merlos cierra los cuartos La fecha se abrirá el sábado a las 21.30 en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes, con Yael Falcón Pérez como árbitro y Silvio Trucco en el VAR.

El cierre será el lunes a las 21.30, cuando Racing reciba a Tigre en Avellaneda. Para ese duelo, fue designado Andrés Merlos, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.

Además, el lunes a las 17.00, Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán en el Ducó, dirigidos por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando desde la cabina. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/davellaneda77/status/1993879414057390301&partner=&hide_thread=false Entre gallos y medianoche, la #AFA publica los árbitros. Peligrosísimos Merlos y Dóvalo el lunes en #Racing #Tigre Dupla letal. Baliño en el VAR de #BarracasCentral, Novelli en el de #Boca #AAAJ y Trucco en el de #CentralCordoba #EDLP A esos hay que prestarles atención. pic.twitter.com/YeGeb5p2BN — Daniel Avellaneda (@davellaneda77) November 27, 2025 Ternas arbitrales completas para la fase del Torneo Clausura Sábado 29 de noviembre – 21.30 | Central Córdoba (SdE) vs. Estudiantes (LP) Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistentes: Pablo González / Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet Domingo 30 de noviembre – 18.30 | Boca vs. Argentinos Juniors Árbitro: Fernando Echenique

Asistentes: Gabriel Chade / Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota Lunes 1° de diciembre – 17.00 | Barracas Central vs. Gimnasia LP Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistentes: Maximiliano Del Yesso / Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero Lunes 1° de diciembre – 21.30 | Racing vs. Tigre Árbitro: Andrés Merlos

Asistentes: Pablo Acevedo / Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi