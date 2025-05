"Se comió los mocos", Anello pidió perdón por los dichos contra Riquelme

Cómo pidió disculpas sobre lo de Juan Román Riquelme

“Claramente me extralimité. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido del aire”, dijo Anello al comienzo de su descargo. Aseguró que su intención era realizar una crítica futbolística, pero admitió que “quiso hacer una comparación y le salió mal”.