Los dichos de Anello, la salida de Gago y Bianchi: Juan Román Riquelme habló y no se guardó nada

Luego de nueve días de silencio, el presidente del club de La Ribera mantuvo una charla telefónica ante un programa de C5N, conducido por Jorge Rial , en donde se refirió a los dichos discriminatorios contra su persona por parte de Gabriel Anello en Radio Mitre. " Estoy muy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato , que soy argentino, que amo a mi país, amo Don Torcuato. Me tocó un color de piel normal, pero no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios, negros, tengo respeto hacia todos ".

Junto a esto, aclaró que tomará acciones legales debido a esta situación que también comprometió a su hija: "Mi hija me dijo que mientras estaba estudiando, le mandaron unos audios de un hombre bastante nervioso, hablando de vos... Le digo 'ah, mirá qué bien, no pasa nada', me dice 'ya sé, nunca van a parar, cada vez que hablen van a hacerlo mal, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo', es una maravilla".