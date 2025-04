Fumata negra en Boca: quiénes son los candidatos a reemplazar a Fernando Gago

no va más

no va más Gago agarró el teléfono apenas se levantó y vio que lo habían echado de Boca

Uno de los nombres que más fuerza cobró en las últimas horas es el de Gabriel Milito , sin trabajo desde su salida del Atlético Mineiro, donde alcanzó la final de la Copa Libertadores. El exdefensor ya había sido elogiado por Riquelme cuando dirigía Argentinos Juniors, aunque aún no se habría producido un contacto formal.

Otro de los nombres que vuelve a la escena es Gustavo Quinteros , quien tras ser cesado del Gremio brasileño tras una goleada ante el ascendido Mirassol, se encuentra en su pueblo natal, esperando un llamado. El DT, que ya estuvo en el radar xeneize, no oculta su deseo: “Si aparece la oportunidad o la oferta de algún club en algún momento, la analizaré y la veré con mi familia y el cuerpo técnico” . Sin embargo, desde dentro del club hay quienes descartan que Quinteros sea finalmente el elegido, pese a su palmarés en clubes como Colo Colo, Emelec y Bolívar.

El regreso del “no” y otros tapados

Un viejo anhelo de la dirigencia es Gerardo “Tata” Martino, quien ya rechazó la oferta en 2023 antes de asumir en Inter Miami. “Lo pensé mucho. Con el paso del tiempo, esas posibilidades que te gustan mucho las vas viendo como si fueran la última… Me costó no aceptar”, confesó recientemente en una entrevista. Hoy, desde Europa y junto a su esposa, Martino evalúa propuestas del fútbol brasileño, pero su nombre no se ha borrado del cuaderno de Riquelme.

DT nuevo para Boca, Gerardo “Tata” Martino.png Fumata negra en Boca: quiénes son los candidatos a reemplazar a Gago

Entre los que ya sonaron anteriormente y que hoy están sin trabajo figuran también Gabriel Heinze, Rodolfo Arruabarrena, José Pekerman y Kily González, quien fue recientemente sondeado. Todos tienen algún tipo de vínculo con Román o su entorno.

DT nuevo para Boca, José Pekerman.png Fumata negra en Boca: quiénes son los candidatos a reemplazar a Gago

Fuera de cualquier consideración se encuentran Carlos Tevez y Martín Palermo, ambos ligados al macrismo y enfrentados políticamente a la actual conducción. Palermo, ídolo del club, fue excluido del radar tras haber sido el candidato del rival Andrés Ibarra en las últimas elecciones.

Mientras tanto, Mariano Herrón será el técnico interino ante Tigre. En La Boca, todos aguardan por la "fumata blanca", pero el humo, por ahora, sigue siendo negro. ¿Se atreverá Riquelme a una sorpresa fuera de los nombres habituales? El misterio sigue./Olé