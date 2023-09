Scaloni habló sobre el cambio de Lionel Messi: ¿estará ante Bolivia?

"Me pidió el cambio él, si no yo no lo saco. Veremos qué tiene. Mañana le harán estudios. En principio pidió el cambio porque sintió algo", explicó Scaloni sobre el cambio en el que ingresó Exequiel Palacios en lugar del capitán del elenco nacional y agregó: "Si está bien, viajará a Bolivia y si no, veremos qué hacemos".