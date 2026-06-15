15 de junio de 2026
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Lionel Scaloni

Scaloni confirmó que Dibu Martínez y Julián Álvarez están disponibles para el debut: "No hay ningún jugador lesionado"

El director técnico de la Selección argentina llevó tranquilidad a los hinchas y aseguró que el arquero y el delantero están recuperados.

Scaloni confirmó que Dibu Martínez y Julián Álvarez están disponibles para el debut: No hay ningún jugador lesionado

Scaloni confirmó que Dibu Martínez y Julián Álvarez están disponibles para el debut: "No hay ningún jugador lesionado"

Foto: Noticias Argentinas
Por Sitio Andino Deportes

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el arquero Emiliano “Dibu” Martínez y el delantero Julián Álvarez están “disponibles” para enfrentar a Argelia en el debut en el Mundial 2026.

“Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores”, manifestó Scaloni, al tiempo que agregó: “Hacemos las cosas lo mejor posible”. El director técnico también señaló que Julián Álvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra “disponible” para el primer partido del Grupo J, aunque reconoció: “Lo daré en el entrenamiento”.

Sin embargo, optó por no dar el 11 inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Países Bajos por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista.

El análisis del rival en la previa al primer encuentro y la situación de la Selección

“Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil”, consideró el oriundo de Pujato.

Además, precisó que “no hay lesionados”, pero “se verá” si Nicolás Tagliafico “hace la parte con el grupo”: “Nunca tuve inconvenientes de armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes”. El actual lateral izquierdo del Lyon se perderá el encuentro ante Argelia y el segundo partido frente a Austria debido a un desgarro.

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Por otra parte, opinó que “hay grandes rivales”, al referirse al inesperado e histórico empate entre España y Cabo Verde.

En tanto, el defensor Nicolás Otamendi expresó que el deseo del conjunto argentino “es ir partido a partido”, mientras que agregó: “Vivo el día a día y no pienso en el final”. El ex futbolista de Vélez, Valencia y Benfica consignó que “todos nos van a querer ganar”, por lo que la Selección “tiene que tener la humildad para afrontar esta competición”, sostuvo.

Según consideró, “la organización defensiva es clave” porque el conjunto africano tiene “buenos jugadores”: “Tenemos que dar el máximo, tenemos que hacer nuestro juego”.

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Cómo vive Nicolás Otamendi su último Mundial y la nueva generación de jugadores

Otamendi, de 38 años, añadió que “cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender esta camiseta”. “El que llega a la Selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba”, precisó.

Nicolás Otamendi Mundial 2026 conferencia de prensa

El defensor se refirió a su preparación para encarar su último Mundial: “Lo más importante es la mentalidad y la ambición”. “Cuando terminó Qatar no sabía si iba a poder estar acá pero me fui preparando. Lo hice de la mejor forma y jugar cada tres o cuatro días te permite llegar a la selección”, destacó.

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