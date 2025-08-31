San Martín no pudo ante Juventud Unida y fue derrota en San Luis ¿Qué posición ocupa ahora en el torneo?

En un partido intenso, jugado en un campo de juego pesado por el temporal que sacudió a todo el país , Juventud Unida Universitario de San Luis venció por 2-1 al Atlético Club San Martín de Mendoza , en la 7ª fecha de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol . Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y repasá lo sucedido.

El local abrió el marcador con Martino Dorato en tiempo de descuento de la primera etapa. En el complemento, Lautaro Lucero amplió la diferencia para el “Juve”. San Martín reaccionó con el tanto de Lucas Mas , y desde ahí el Albirrojo buscó siempre el empate , aunque le faltaron ideas y claridad en los últimos metros .

La derrota fue un golpe para el equipo de Cristian Corrales , que llegaba como puntero de la zona e ilusionado con la clasificación. Venía de empatar en el clásico mendocino frente a Huracán Las Heras , donde mostró superioridad aunque sin eficacia en la definición.

Con este marcador, la escuadra mendocino retrocedió en el tablero hasta la tercera posición pero la buena noticia es que continúa en zona de clasificación.

Con una buena muestra de carácter el León se va derrotado por la mínima en un campo de juego castigado por la lluvia. El gol Chacarero fue de Lucas Más.



Juventud Unida (SL) 2 - 1 #SanMartín #SiempreChacarero #FederalA pic.twitter.com/y2rRornJ0n — Atlético Club San Martín de Mendoza (@acsmmza) August 31, 2025

Lo que viene el Atlético Club San Martín

El Chacarero tendrá revancha pronto: el fixture marca que el próximo cruce será con el descendido Gutiérrez Sport Club, encuentro que también puede resultar determinante para asegurar su lugar en la siguiente fase.

La síntesis del duelo del Torneo Federal A

Juventud Unida (2): César Taborda; Eber Garro, Julián Giménez, Gabriel Ojeda y Lautaro Figueroa; Lautaro Pérez, Jesús Sosa y Tomás Garro, Santino Moya, Lautaro Lucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Atlético San Martín (1): Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Manuel Marital; Ignacio Castro Emanuel Décimo, Iván Paz y Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Goles: PT: 45' Dorato (JU). ST: Lucero (JU), 24' Más (SM).

Cambios: ST: inicio Diego González por Collera (SM), 18' Iván Escobares y Diogo Córdoba por Dorato y Sosa (JU), 22' Emiliano Gómez y Santiago Romero por Castro y Paz (SM), 30' Valentín Roldán por T. Garro (JU), 40' Ignacio Simionato por Mercado (SM), 42' Julián Giménez por Lucero (JU), y 45' Sebastián Cuenca por Marital (SM).

Árbitro: Francisco Martín Acosta, de Santiago del Estero.

Estadio: Mario Sebastián Diez (JU).