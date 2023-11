Sabrina Ameghino, la palista que hizo historia para Argentina en los Juegos Panamericanos

Eran las 8 de la mañana en la Laguna Grande, ubicada en la comuna de San Pedro de la Paz. A unos 500 kilómetros de Santiago, la capital que está albergando los Juegos Panamericanos , en la sede del canotaje se respiraba un aire diferente. Y no se debía a las frías temperaturas ni al viento que volaba cada hoja que estaba en el piso. Era por todas las emociones que se podían vivir en un día que pintaba -en la previa- para ser histórico para la delegación argentina. No solo por la ilusión de seguir sumando medallas para el medallero , sino por una prueba que podía quedar grabada a fuego para los libros del polideportivo: la K4 500, donde compitió Sabrina Ameghino .

Ameghino, quien portó la bandera nacional en la ceremonia de apertura junto al rugbier Marcos Moneta, vivió su primera participación en Winnipeg 1999. Allá en el tiempo, cuando aún no existían las redes sociales y aún no aparecía el nacimiento de su hija Vera en el radar, debutó en la competencia y fue la única vez que no se llevó una medalla en el bolso de regreso a casa. Desde entonces, armó una relación de amor con los Juegos Panamericanos: ganó una medalla de oro en Lima 2019 (K1 200m), dos platas en Guadalajara 2011 (K2 500m) y en Toronto 2015 (K2 500m) y siete bronces (dos en Santo Domingo 2003, uno en Guadalajara, dos en Toronto, uno en Lima y el más reciente en Santiago). Y eso que durante seis años se alejó de la actividad para enfocarse al 100% en su hija.