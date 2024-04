Rugby mendocino: triunfo de los candidatos en el Top 10

En el partido de la fecha del Top 10 Oro , que fue transmitido en vivo por DirecTV, Los Tordos superó a CPBM por 24 a 7, con tries de Damián Barrionuevo, Agustín Orrico y Álvaro García, más tres conversiones y un penal de Tomás Arrigoni. Para el conjunto de Chacras, Facundo Consorte marcó un try y Fabricio Stirpa sumó una conversión.

Teqüé, el otro líder que tiene el certamen, goleó a Huazihul por 45-20. Para los Azules marcaron tries Joaquín Ginevra, Enzo Falaschi, Gabriel Regules, Álvaro Castillo, Gonzalo Pérez, Lautaro Andrada más un try penal, mientras que Enzo Falaschi agregó cuatro conversiones. Huazihul sumó gracias a un try de Juan Nievas y a un try penal, mientras que Teo Azar sumó dos penales de Teo Azar y José Camacho una conversión.