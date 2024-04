Rugby local: el Top 10 tuvo un gran arranque

El actual campeón, Marista Rugby Club, enfrentó a Banco RC, que el año pasado logró el ascenso tras coronarse en la zona Plata. Los Curas no perdonaron los errores y terminaron ganando por 40-17, con tries de Telmo Fernández, Santiago Dora, Matías Colomer, Genaro Podestá, Jesús Porro y Lucas Bartolini, más cuatro conversiones de Francisco Frúgoli y otra de Genaro Podestá.