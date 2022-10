River Plate ya tiene elegido al sucesor de Marcelo Gallardo

¿Y ahora qué? Y ahora el show debe continuar. ¿Cómo podrá soltar River Plate el ciclo de Marcelo Gallardo ? Tal vez la respuesta sea que no lo soltará del todo: y es que más allá de la eternidad que se ganó el técnico más ganador de la historia y su obra completa, la premisa de la dirigencia es que el ciclo del Muñeco tenga una continuidad en otro plano. Que haya lazos genéticos. Aún sabiendo que el que head coach que venga no podrá ser otro Gallardo, la directiva y un Enzo Francescoli que es el encargado principal del scouting sucesorio están convencidos de que hay que tocar "lo menos posible".

Poroto, amigo íntimo de Demichelis desde sus inicios en el club al punto de que vivieron juntos en la pensión del CARP, supo desde su retiro a fines del año pasado que más temprano que tarde le llegaría esta oportunidad de continuidad. Pinola, que formó una muy buena relación con Micho durante tantos años en la Bundesliga, por estas horas piensa una decisión que es personal: con contrato hasta diciembre como Maidana, a los 39 años el zurdo quiere tomarse unos días para evaluar si cuelga o no los botines: su participación activa en el último tramo del semestre merece, para el central, un análisis para estirar su carrera deportiva una temporada más o ponerle un cierre y, en esta coyuntura, pasar a ocupar otra función.

Como un Zuculini al que le queda todavía un recorrido como futbolista por delante, Lux y JP terminaron juntos el año pasado el curso de DT en la escuela de Vicente López en la que se egresó Gallardo. El croquis con ambos integrando un futuro cuerpo técnico con Martín Demichelis a la cabeza es hasta acá el que más cierra en los pasillos del Monumental. Y no es una idea nueva.

De hecho hace poco menos de un año hubo una reunión virtual de parte de Matías Patanian con Micho y Pinola: el propósito fue conocer a fondo la experiencia formativa alemana, pero tácitamente se trató de un meet en el que se midió su semblante y al cabo del cual el nombre del actual entrenador del Bayern Munich II en la Fußball-Regionalliga -la cuarta categoría del fútbol alemán- quedó anotado en un borrador encerrado en una caja de cristal que decía algo así como romper en caso de emergencia.

Por lo demás, desde el círculo del ex defensor de la Selección hablan de un grupo de trabajo que ya tiene forma con Flavio Pérez como preparador físico principal y Alejandro Saccone como posible entrenador de arqueros. Demichelis hace rato siente que está para salir de su zona de confort y dar el salto a dirigir Primera y ya expresó sus ganas de dirigir a River públicamente. Y sus íntimos aseguran que una propuesta del club podría movilizarlo y que a mitad de este año le avisó a la directiva del BM que antes del Mundial pensaba irse en busca de nuevos desafíos.

Ya le ofrecieron en el pasado ser deté de equipos argentinos, pero hasta ahora siempre eligió quedarse en Munich, principalmente porque en los últimos años estudió para obtener todas las licencias UEFA para dirigir en Europa y se enfocó en eso. Francescoli y la mesa chica de la CD lo sabe y considera que su preparación, trabajando además a la par de Julian Nagelsmann en un club modelo a nivel mundial, encaja con la premisa que buscan. Sin contar la ventaja casi eliminatoria que representa ser un hombre de la casa y entender cómo funciona un proyecto integral con el fútbol juvenil.

Ojalá que Marcelo siga 25 años más, pero cómo uno no va a soñar con dirigir a River”, dijo hace no mucho el cordobés que estuvo el 9/12/18 en el Bernabéu con su hijo Bastian, que tuvo las intenciones de volver como futbolista a River durante esta era y hasta había estado muy cerca de hacerlo y que, contó también, miró dos veces cada partido del CARP durante la era Gallardo: “Una como hincha y otra con lupa para analizarlo”.

Claro, el nombre de Demichelis no es el único que está en la carpeta de Francescoli, pero sí el que por ahora más cierra: un Gareca que sigue siendo del gusto de un Francescoli que ya lo quiso en 2014 pero que ya no tiene las acciones tan altas como en ese entonces, un Crespo que tilda muchos casilleros pero que no termina de encajar del todo por perfil, un Aimar que no saldrá de la AFA o el sueño irrealizable por un Bielsa que hace mucho tiempo dio a entender que no dirigiría en un fútbol que tiene un estadio a su nombre. Santiago Solari, que también tiene buenos pergaminos, parece muy alejado del fútbol argentino. Tampoco corren ni Coudet, ni Burgos ni Eduardo Domínguez.

Así, de momento, todos los caminos conducen a Martín Demichelis...todos.

