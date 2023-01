River Plate sueña con el regreso de un goleador de raza

River Plate todavía no se retira del mercado de pases y se contactó con Rafael Santos Borré . El colombiano, quien fue goleador de la era de Marcelo Gallardo hasta que se marchó en 2021, no tiene lugar en el Eintracht Frankfurt de Alemania y el Millonario sueña con su vuelta. A continuación, concocé qué le juega en contra y qué tendría a favor.

A su vez, Aráoz reconoció el interés del jugador de retornar al Millonario e indicó que, llegado el caso, su sueldo no sería una traba. "Hay formas de que el jugador no pierda y a River no se le vaya el presupuesto. Ellos ofertaron por un préstamo y obviamente la primera respuesta es no, pero estamos en eso. En principio no quieren prestarlo pero hay que buscarle la vuelta", sentenció.