River perdió con Sarmiento en la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025

Por Sitio Andino Deportes







Club Atlético River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. A los 30 minutos de primer tiempo, “El Verde” abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y la mandó al fondo de la red.

En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión, pero las imprecisiones y la falta de contundencia lo condenaron en su propia cancha.

Sin embargo, Miguel Borja había logrado el empate en los minutos finales del encuentro, pero la intervención del VAR invalidó la jugada al determinar que el delantero colombiano se encontraba en posición adelantada. Con este resultado, el equipo liderado por Marcelo Gallardo se quedó con el quinto lugar del Grupo B.

Las siguientes son las formaciones y otros datos del partido que disputó esta noche River y Sarmiento, válido por la duodécima fecha del Torneo Clausura 2025, en el estadio Monumental.

Torneo Clausura 2025 Zona B – Fecha 12 River – Sarmiento Estadio: Monumental Árbitro: Sebastián Zunino VAR: Tomás Bottari River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo. Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava. Embed Los resultados del Torneo Clausura Embed Las posiciones del Torneo Clausura Embed

