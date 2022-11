River en Mendoza: los últimos minutos de Gallardo con el plantel

image.png

Entre tantos momentos imborrables, hubo un momento que marcó un antes y un después y que dejó una de las frases más emblemáticas de la era Napoleón. Todo comenzó en los primeros minutos del 24 de octubre de 2018, el Muñeco habló en conferencia de prensa luego de la derrota por 1-0 ante Gremio, en la semifinal de ida de la Libertadores 2018.

La caída en el Monumental fue dura y la serie parecía inclinada a favor de los brasileños. Y en ese momento, el técnico agarró el micrófono y les habló a sus discípulos: "Es una situación adversa, el desafío será mayor y tenemos una oportunidad. Así lo tomamos y nos enfocamos en eso, que la gente crea porque tiene con qué creer".

Esa frase generó una revolución en un River que luego dio vuelta la serie en Porto Alegre y que le ganó la final a Boca en Madrid para ganar una Copa eterna. Sin embargo, no fue la única vez que el DT usó ese ritual. El año pasado, tras el 0-1 ante Athletico Paranaense por la ida de la Recopa Sudamericana, Gallardo motivó a sus fieles de una forma similar: "Cómo no me voy a apoyar en estos jugadores si ellos ya han dado muestras de sobra... ¡Mirá si no voy a creer en este equipo!”.

Y este año, post triunfo ante San Lorenzo por la Liga Profesional, valoró la unión del grupo en una reedición de su frase célebre. "Créanme: si hay un campeonato ganado en estos años que no tiene título ni ninguna copa es el respeto y el espíritu de grupo en el conjunto de las tres patas: los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores. Y a ellas se sumó la gente, que no deja de acompañar".

https://twitter.com/Juanchosolis70/status/1591494318585511937 El #Betis ya trabaja en Mendoza para preparar el partido con River Plate https://t.co/9kHqmgivVk a través de @diariosevilla — Juan Antonio Solís (@Juanchosolis70) November 12, 2022

Gallardo se va, pero en River seguirán profesando una religión en la que todos creerán para toda la vida.

Fuente: Diario Olé.