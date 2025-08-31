Sin dudas

River le ganó a los sanjuaninos 2-0 y Armani fue un muro ¿El Millo peleará el Clausura hasta el final?

El Club Atlético River Plate chocó contra San Martín de San Juan por una nueva fecha del fútbol del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

Este domingo, el Estadio Monumental fue escenario del duelo entre el Club Atlético River Plate y San Martín de San Juan, válido por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de fútbol. Seguí leyendo la nota de Sitio Andino y repasá todas las alternativas del cotejo, que tuvo lugar en Núñez.

Cómo estuvo la mano para el Club Atlético River y su rival

En una noche vibrante en el estadio Monumental, River Plate se quedó con un triunfo contundente por 2 a 0 frente a San Martín de San Juan, por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025. Con goles de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el equipo de Martín Demichelis mostró jerarquía, autoridad y se hizo fuerte de local.

El inicio del partido fue parejo, con un San Martín que intentó sorprender en los primeros minutos con un disparo lejano de Horacio Tijanovich, que se fue alto. Sin embargo, River rápidamente tomó el control del juego y empezó a generar peligro en campo rival.

San Martín pudo abrir el marcador a los 15 minutos, con un violento disparo de Maestro Puch que reventó el travesaño, pero la suerte no estuvo de su lado. River dominó casi los 25´iniciales de la primera etapa con solidez en la mitad de la cancha y seguridad en el fondo.

River vs San Martín SJ 2

A los 17 minutos, llegó la apertura del marcador: tras una gran maniobra de Ian Subiabre, la pelota quedó boyando en el área y Santiago Lencina definió con clase para poner el 1-0 y desatar la alegría en Núñez.

Lejos de conformarse, River fue por más. Apenas tres minutos después, a los 20 minutos, el experimentado Milton Casco metió un pase profundo y preciso para Maximiliano Salas, que ganó la posición a Rodrigo Cáseres y sacó un remate rasante y cruzado que venció a Borgogno. Un verdadero golazo para el 2-0 que llenó de confianza al local.

En la segunda mitad, el conjunto sanjuanino salió con más decisión en busca del descuento. Tuvo ocasiones claras: un cabezazo de Sebastián González, un tiro libre de Juanfer Quintero que exigió a Borgogno y remates de Ayrton Portillo y Cáseres que pusieron a prueba al arquero millonario.

River vs San Martín SJ 2

Pero allí apareció la figura de la noche: Franco Armani, quien con atajadas espectaculares mantuvo el arco en cero. Seguro en los centros y rápido de reflejos en los mano a mano, el arquero fue clave para que River sostuviera la ventaja sin sobresaltos.

Demichelis movió el banco con un triple cambio que le permitió dar minutos a juveniles como Juan Cruz Meza, Juan Dadín y Matías Galarza Fonda, mientras que el Monumental se rindió en aplausos cuando Maximiliano Salas dejó su lugar a Miguel Borja tras una gran actuación.

River Plate cerró una noche redonda: ganó 2 a 0, fue superior en todas las líneas y demostró por qué es uno de los grandes candidatos al título. El equipo supo golpear en los momentos justos, defendió con seguridad y contó con un Armani imbatible que fue clave para sostener el resultado.

Por su parte, San Martín de San Juan tuvo sus oportunidades, pero falló en la definición y nunca pudo quebrar la resistencia del arco millonario. Se vuelve a San Juan con la sensación de haber hecho un buen segundo tiempo, pero con las manos vacías ante un rival de jerarquía.

La síntesis del Club Atlético River Plate

Los goles de River

Los resultados del fútbol de Primera

Las posiciones del fútbol de Primera

