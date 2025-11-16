River empató con Vélez y complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026: qué necesita para clasificar

Al Millonario se le acortan las posibilidades de llegar a la Libertadores.

La última fecha de la Zona B del Torneo Clausura dejó al Club Atlético River Plate con sabor amargo luego del empate 0-0 ante Vélez en el estadio José Amalfitani , resultado que lo obliga a ganar el título local o depender de otros resultados para disputar la Copa Libertadores 2026 . En una noche pareja, el equipo de Marcelo Gallardo tuvo un mejor arranque, pero no logró sostener el dominio ni encontrar eficacia en el área rival .

Durante la primera mitad, el Millonario generó las situaciones más claras , incluyendo una oportunidad nítida de Sebastián Driussi , quien quedó mano a mano tras una asistencia de Juan Fernando Quintero , pero definió por encima del travesaño .

Minutos más tarde, Vélez respondió con un remate de Maher Carrizo , que obligó a una gran intervención de Franco Armani , convertido en figura para sostener el arco en cero.

En el segundo tiempo, el Fortín tomó el control territorial y aceleró el ritmo , encontrando dos chances consecutivas en los pies de Tomás Galván y luego en el cabezazo de Tomás Cavanagh , acciones que nuevamente exigieron a Armani , el jugador más destacado del encuentro.

Con el 0-0 definitivo, Vélez aseguró el cuarto lugar de su zona con 26 puntos, lo que le permite jugar como local en el inicio de los playoffs, mientras que River quedó en la sexta colocación con 22 unidades, quedando pendiente de la mínima posibilidad estadística de perder ese lugar.

Qué necesita River para llegar a la Libertadores

El empate dejó a River condicionado en el camino internacional. Para acceder a la Copa Libertadores 2026, el equipo de Núñez deberá:

Ser campeón del Torneo Clausura , o

Finalizar tercero en la Tabla Anual , lo cual aún depende de otros resultados, o

Esperar que el campeón sea Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors, lo cual liberaría cupo.

En caso de que ninguno de esos escenarios se concrete, el destino será la Copa Sudamericana.

