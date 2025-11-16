16 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Liga Profesional de Fútbol

River empató con Vélez y complicó su clasificación a la Copa Libertadores 2026: qué necesita para clasificar

El equipo de Marcelo Gallardo no pudo convertir en Liniers, volvió a mostrar dudas y deberá definir su futuro en los playoffs del Torneo Clausura. Los videos.

Al Millonario se le acortan las posibilidades de llegar a la Libertadores.

Al Millonario se le acortan las posibilidades de llegar a la Libertadores.

Foto: NA
Por Sitio Andino Deportes

La última fecha de la Zona B del Torneo Clausura dejó al Club Atlético River Plate con sabor amargo luego del empate 0-0 ante Vélez en el estadio José Amalfitani, resultado que lo obliga a ganar el título local o depender de otros resultados para disputar la Copa Libertadores 2026. En una noche pareja, el equipo de Marcelo Gallardo tuvo un mejor arranque, pero no logró sostener el dominio ni encontrar eficacia en el área rival.

Un inicio más favorable para River, pero sin efectividad

Durante la primera mitad, el Millonario generó las situaciones más claras, incluyendo una oportunidad nítida de Sebastián Driussi, quien quedó mano a mano tras una asistencia de Juan Fernando Quintero, pero definió por encima del travesaño.

Lee además
Marcelo Gallardo movió el tablero y revolucionó la convocatoria para visitar a Vélez.
modificaciones

Marcelo Gallardo sacudió a River: lista bomba, ausencias y siete juveniles en el final del Clausura
El DT de River, Marcelo Gallardo, se fue sin hablar luego del Superclásico en la Bombonera.
derrota dolorosa

Marcelo Gallardo sorprendió tras la derrota ante Boca: la drástica decisión que tomó en la Bombonera
Embed

Minutos más tarde, Vélez respondió con un remate de Maher Carrizo, que obligó a una gran intervención de Franco Armani, convertido en figura para sostener el arco en cero.

Vélez creció en el complemento y River quedó sin respuestas

En el segundo tiempo, el Fortín tomó el control territorial y aceleró el ritmo, encontrando dos chances consecutivas en los pies de Tomás Galván y luego en el cabezazo de Tomás Cavanagh, acciones que nuevamente exigieron a Armani, el jugador más destacado del encuentro.

Embed

Con el 0-0 definitivo, Vélez aseguró el cuarto lugar de su zona con 26 puntos, lo que le permite jugar como local en el inicio de los playoffs, mientras que River quedó en la sexta colocación con 22 unidades, quedando pendiente de la mínima posibilidad estadística de perder ese lugar.

Qué necesita River para llegar a la Libertadores

El empate dejó a River condicionado en el camino internacional. Para acceder a la Copa Libertadores 2026, el equipo de Núñez deberá:

  • Ser campeón del Torneo Clausura, o

  • Finalizar tercero en la Tabla Anual, lo cual aún depende de otros resultados, o

  • Esperar que el campeón sea Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors, lo cual liberaría cupo.

En caso de que ninguno de esos escenarios se concrete, el destino será la Copa Sudamericana.

El resumen del Vélez 0 - River 0

Embed
Temas
Seguí leyendo

Claudio Úbeda tras el triunfo ante River: la palabra con la que definió a su Boca y el mensaje para Russo

Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores

Árbitro confirmado para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: quién será

Con un try del mendocino Isgró, Los Pumas dieron vuelta un partido increíble ante Escocia

Hoy, 16 de noviembre, es el Día del Deportista en Argentina: origen y motivo

Godoy Cruz y un descenso que se veía venir hace rato

Puro motociclismo mendocino: el Aero Racing Team hizo el 1-2 en el Argentino en San Juan

Julián Santero, entre los cinco mejores del Turismo Carretera en Toay

LO QUE SE LEE AHORA
Isgró, una de las figuras de la tarde británica
En Murrayfield

Con un try del mendocino Isgró, Los Pumas dieron vuelta un partido increíble ante Escocia

Las Más Leídas

Guadalupe Fernández (18) y Tomás Bragado (17) perdieron la vida en la madrugada por un accidente vial.
Tristeza y unión

Tupungato, entre el duelo y la solidaridad: apoyo de la comunidad para despedir a los dos jóvenes fallecidos

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2402 y números ganadores del domingo 16 de noviembre

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 16 de noviembre: números ganadores del sorteo 3322

Conocé los resultados del Brinco de este domingo 16 de noviembre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre

El sorteo 2402 de este domingo entregó el pozo record acumulado por varias semanas.
¡¡¡Qué afortunado!!!

De dónde es y cuánto dinero se llevó el ganador del pozo récord del Telekino de este domingo 16 de noviembre

Te Puede Interesar

Celso Jaque, Luis Petri y  director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro.
Compromiso

Impulso político a la minería: Cornejo y Jaque alinean a Provincia, Nación y Municipio

Por Claudio Altamirano
El acusado podría ser condenado en el juicio a una pena de hasta 50 años de cárcel. 
estuvo 12 años prófugo

Dictan sentencia en el juicio a un hombre que mató a padre e hija en un accidente vial

Por Pablo Segura
Alfredo Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más
Almuerzo de las Fuerzas Vivas

Cornejo sobre la Ruta 40 Sur: "Nos gustaría que el gobierno de Neuquén nos ayude un poco más"

Por Sofía Pons