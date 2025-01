“Siempre quise jugar en River. Era un sueño desde chico, y no iba a dejar que se me escapara”, expresó Esquivel en declaraciones recientes. El jugador, quien también tuvo una breve experiencia con la Selección Argentina bajo el mando de Lionel Scaloni, llega con el objetivo de consolidarse como una opción confiable en la banda izquierda y, eventualmente, como un relevo para el centro de la defensa.

image.png River cerró la incorporación de Lucas Esquivel: el último refuerzo del Millonario

El traspaso no estuvo exento de dificultades. Mario Celso Petraglia, presidente de Paranaense, puso trabas debido a la solidez económica del club brasileño. Sin embargo, la insistencia de Esquivel, quien incluso decidió no entrenar con su equipo desde comienzos de año, fue clave para destrabar la operación. “Me mantuve firme porque sabía que estar en River era un salto para mi carrera”, comentó el santafesino.