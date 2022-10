Richarlison llegará con lo justo al Mundial de Qatar

El delantero de Brasil Richarlison , quien había encendido las alarmas por una lesión que podría haberlo marginado del Mundial de Qatar 2022, finalmente "no está en riesgo" de perderse la Copa del Mundo, según confirmó el entrenador del Tottenham de Inglaterra, Antonio Conte.

"Puedo confirmar que Richarlison no está en riesgo de perderse el Mundial, absolutamente. La lesión no es tan seria y me pone contento por el jugador", manifestó Conte a la prensa inglesa.