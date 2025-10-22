22 de octubre de 2025
Resultados sorpresivos en la Champions League y lo que se viene

La UEFA Champions League de fútbol vivió una jornada cargada de goles y emociones. Repasá los resultados del martes y lo que hay hoy.

Enzo Fernández tiene acción en la UEFA Champions League.

La tercera fecha de la UEFA Champions League de fútbol 2025/26 dejó una lluvia de goles, con actuaciones brillantes, humillaciones históricas y equipos que ya empiezan a perfilar su destino en el torneo más prestigioso de Europa.

En el Camp Nou, el Barcelona goleó 6-1 al Olympiacos, con hat-trick de Fermín López y un inspirado Rashford que completó la faena. En Inglaterra, el Newcastle fue contundente ante el Benfica (3-0) con gran actuación de Anthony Gordon, mientras que el Manchester City venció con autoridad al Villarreal (2-0) gracias a los goles de Haaland y Bernardo Silva.

PSG y Arsenal, los grandes protagonistas del martes

El PSG dio una verdadera exhibición en Alemania, humillando 7-2 al Bayer Leverkusen, en un festival ofensivo que incluyó goles de Dembélé, Doué, Kvaratskhelia y Vitinha. Los de Luis Enrique se consolidan como los grandes favoritos al título con un arranque demoledor.

Por su parte, el Arsenal fue una aplanadora y superó 4-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, con doblete de Viktor Gyökeres. Los dirigidos por Arteta dominaron el partido y dejaron sin respuesta al conjunto del Cholo Simeone, que todavía no logra ganar en el certamen.

El PSV Eindhoven sorprendió al Nápoles con una goleada por 6-2, en un duelo donde los neerlandeses aprovecharon cada error defensivo de los italianos y sentenciaron el resultado en los minutos finales.

Lo que se viene: Real Madrid vs Juventus, el gran duelo del miércoles

La acción continúa este miércoles 22 de octubre con el encuentro más esperado de la fecha: Real Madrid vs Juventus, que se jugará en el Santiago Bernabéu desde las 16:00 (hora argentina). El partido se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y Fox Sports.

El conjunto merengue, que viene de ganar 5-0 al Kairat Almaty y 2-1 al Marsella, buscará mantener su invicto y quedarse con la punta de la tabla. Enfrente estará una Juventus que quiere revancha y volver a imponerse en un duelo que tiene historia: en 2018 los italianos eliminaron al Madrid en un recordado 3-1.

La jornada también ofrecerá partidos atractivos como:

  • Bayern Múnich vs Club Brugge

  • Chelsea vs Ajax

  • Eintracht Frankfurt vs Liverpool

  • Sporting Lisboa vs Marsella

  • Atalanta vs Slavia Praga

  • Mónaco vs Tottenham

La Champions entra en zona caliente

Con el paso de las fechas, la Champions League 2025/26 empieza a mostrar diferencias entre candidatos y equipos en crisis. El PSG, Inter, Arsenal y Barcelona asoman como los grandes dominadores del momento, mientras que Nápoles, Benfica y Atlético deberán reaccionar rápido si no quieren quedarse fuera de la pelea por los octavos.

El espectáculo continúa este miércoles, y todas las miradas estarán puestas en el Bernabéu, donde el Real Madrid y la Juventus reeditarán uno de los clásicos más apasionantes del fútbol europeo.

