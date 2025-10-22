Resultados sorpresivos en la Champions League y lo que se viene

La tercera fecha de la UEFA Champions League de fútbol 2025/26 dejó una lluvia de goles, con actuaciones brillantes, humillaciones históricas y equipos que ya empiezan a perfilar su destino en el torneo más prestigioso de Europa.

El Borussia Dortmund volvió a brillar al vencer 4-2 al Copenhague , con doblete de Felix Nmecha , mientras que el Inter arrasó en Bélgica al Union Saint-Gilloise por 4-0 , con un Lautaro Martínez determinante en todos los tantos.

a todo o nada El gran desafío de la Lepra: intentará frenar la histórica racha de Gallardo en la Copa Argentina

duelos atractivos UEFA Champions League hoy: todos los partidos del martes 21 de octubre y dónde verlos en vivo

En el Camp Nou, el Barcelona goleó 6-1 al Olympiacos , con hat-trick de Fermín López y un inspirado Rashford que completó la faena. En Inglaterra, el Newcastle fue contundente ante el Benfica (3-0) con gran actuación de Anthony Gordon , mientras que el Manchester City venció con autoridad al Villarreal (2-0) gracias a los goles de Haaland y Bernardo Silva .

El PSG dio una verdadera exhibición en Alemania , humillando 7-2 al Bayer Leverkusen , en un festival ofensivo que incluyó goles de Dembélé , Doué , Kvaratskhelia y Vitinha . Los de Luis Enrique se consolidan como los grandes favoritos al título con un arranque demoledor.

#ChampionsLeague LA AGENDA del miércoles en el torneo más maravilloso, a nivel de clubes, que ofrece el planeta fútbol. pic.twitter.com/kd5iyHLLbN

Por su parte, el Arsenal fue una aplanadora y superó 4-0 al Atlético de Madrid en el Emirates Stadium, con doblete de Viktor Gyökeres. Los dirigidos por Arteta dominaron el partido y dejaron sin respuesta al conjunto del Cholo Simeone, que todavía no logra ganar en el certamen.

El PSV Eindhoven sorprendió al Nápoles con una goleada por 6-2, en un duelo donde los neerlandeses aprovecharon cada error defensivo de los italianos y sentenciaron el resultado en los minutos finales.

Embed

Lo que se viene: Real Madrid vs Juventus, el gran duelo del miércoles

La acción continúa este miércoles 22 de octubre con el encuentro más esperado de la fecha: Real Madrid vs Juventus, que se jugará en el Santiago Bernabéu desde las 16:00 (hora argentina). El partido se podrá ver en vivo por Disney+ Premium y Fox Sports.

El conjunto merengue, que viene de ganar 5-0 al Kairat Almaty y 2-1 al Marsella, buscará mantener su invicto y quedarse con la punta de la tabla. Enfrente estará una Juventus que quiere revancha y volver a imponerse en un duelo que tiene historia: en 2018 los italianos eliminaron al Madrid en un recordado 3-1.

La jornada también ofrecerá partidos atractivos como:

Bayern Múnich vs Club Brugge

Chelsea vs Ajax

Eintracht Frankfurt vs Liverpool

Sporting Lisboa vs Marsella

Atalanta vs Slavia Praga

Mónaco vs Tottenham

Embed

La Champions entra en zona caliente

Con el paso de las fechas, la Champions League 2025/26 empieza a mostrar diferencias entre candidatos y equipos en crisis. El PSG, Inter, Arsenal y Barcelona asoman como los grandes dominadores del momento, mientras que Nápoles, Benfica y Atlético deberán reaccionar rápido si no quieren quedarse fuera de la pelea por los octavos.

El espectáculo continúa este miércoles, y todas las miradas estarán puestas en el Bernabéu, donde el Real Madrid y la Juventus reeditarán uno de los clásicos más apasionantes del fútbol europeo.