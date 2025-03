Repasá las posiciones en la Fórmula 1 tras el premio en China

Ferrari finalmente no consiguió puntos en la definición porque Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que el sábado ganó la carrera sprint, fueron quinto y sexto, respectivamente, pero los desclasificaron junto a Pierre Gasly (Alpine) por irregularidades en sus autos. Alpine es, justamente, la única que todavía no cosechó unidades. La escudería en la que Franco Colapinto es piloto de reserva no sumó porque Gasly y Jack Doohan no terminaron por encima del décimo puesto en ninguna carrera.