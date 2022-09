Rally: podio de Martín Franco en la quinta fecha del CANAV en Catamarca

22-Rally. Gran actuación de Martín Franco en Fiambalá, Catamarca. Martes 27-9-22.jpg Rally. Gran actuación de Martín Franco en Fiambalá, Catamarca. Rally. Gran actuación de Martín Franco en Fiambalá, Catamarca.

En motos, división M2, ganó el piloto de Cipolletti, Río Negro con una KTM 450 con un tiempo de 11h46m36s, seguido por el sanrafaelino, Martín Franco con una KTM Rally, integrante del equipo bonaerense MED con un tiempo total de (12h10m13s), y Enrique Salguero de Necochea con una Honda Tornado (13h02m40s), mientras que el otro piloto de San Rafael, Silvio Minuto con una moto KXF 450 Rally, ocupó el 8° lugar (18h00m05s).

22-Rally. Silvio Minuto en plena duna. Martes 27.09.22.jpg Rally. Silvio Minuto en plena duna. Rally. Silvio Minuto en plena duna.

La general de autos triunfó la dupla, Antonio Pennesi-Martín Wintestetter a bordo de una Mitsubishi Montero con un tiempo de 14h27m57 de la división T1.2, escoltado por el binomio Francisco Díaz Peralta-Nicolás Rubino, con una Toyota Hilux (15h21m17s) de la categoría T2.1, ambos de Mendoza, completando el podio, Hernán Roberti-José Luis Di Palma (T2.1) de Santa Fe con otra Toyota Hilux (15h28m21s).

La clasificación general de los Quads arrojó como ganador a Facundo Viel de Córdoba de la división Q1 con un registro de 10h49m48s, seguido por Francisco Moreno de Tupungato, Mendoza, (10h50m29s), completando el podio, Mariano Viel de Córdoba, ganador de la categoría Q3 (11h51m20s), todos con Yamaha Raptor 700.

La general de los UTV la ganó la dupla, Jeremías González Ferioli-Gonzalo Rinaldi con un Can Am AMX3 (9h44m39s), seguido por Nicolás Zingoni-Fernando Acosta de Neuquén a bordo de un Polaris Pro (10h30m02s), ambos de la categoría T3.1, completando el podio Santiago Pauls-Fernando Martínez de Río IV, Córdoba con un Can Am X3 (11h00m26) de la división T3.2.

En la división Enduro triunfó el mendocino Fabricio Legnini de la categoría EQ1 con un Can Am Renegade 800 con un tiempo de (6h46m43s), seguido por Matías Trujillo de Tucumán (EU1) (Yamaha Raptor 700), y Esteban Alexis Bustamante (EM2) de La Pampa con un GRL 250.

