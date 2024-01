Rally Dakar de 2024: múltiples fracturas, abandono e internación de urgencia

El accidente ocurrió mientras el piloto ibicenco enfrentaba una duna en plena competencia, creyendo que ya había finalizado. "Me he puesto nervioso, he salido mal, no iba bien concentrado y la pista era rápida", admitió Vingut, quien reconoció problemas técnicos previos en su cuatriciclo. Después de caer desde una gran altura, fue evacuado en helicóptero y posteriormente trasladado en avioneta para una operación urgente en Riyadh.