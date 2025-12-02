Racing sufrió, le echaron a dos y pasó a las semis del Clausura por penales

Maravilla Martínez volvió a tener la pólvora mojada, pero anotó su penal. Foto: NA

Racing Club se metió en semifinales del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Tigre por 4 a 2 en los penales, luego del 0 a 0 en los 90 minutos y los 30 de alargue, en un partido disputado en el estadio Presidente Perón.

En la definición, para el equipo de Gustavo Costas anotaron Adrián Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso. La figura fue el arquero Facundo Cambeses, quien contuvo los remates de Tomás Cardona y Joaquín Laso. En Tigre marcaron Diego Sosa y Julián López.

Embed GARCIA BASSO CONVIRTIÓ Y RACING JUGARÁ LA SEMIFINAL ANTE BOCA



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/NXjedl6LEC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025 El cierre del encuentro también tuvo tensión disciplinaria: el visitante Ramón Arias fue expulsado a los 50 minutos del complemento, mientras que Racing terminó con dos bajas más en el alargue, por las rojas a Gastón Martirena (10’ del primer tiempo extra) y Santiago Sosa (11’ del segundo).

Con esta victoria, la Academia avanzó a semifinales, donde enfrentará a Boca como visitante. En la otra llave se disputará el clásico platense, que enfrentará a Estudiantes con Gimnasia, que venció este lunes 2 a 0 a Barracas Central.

