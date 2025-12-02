Racing sufrió, le echaron a dos y pasó a las semis del Clausura por penales

Racing Club se metió en semifinales del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Tigre por 4 a 2 en los penales, luego del 0 a 0 en los 90 minutos y los 30 de alargue, en un partido disputado en el estadio Presidente Perón.
Se impuso 4 a 2 en los tiros desde los doce pasos, luego de igualar 0 a 0 en los 120 minutos de tiempo regular. El arquero Cambeses, la gran figura.
En la definición, para el equipo de Gustavo Costas anotaron Adrián Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso. La figura fue el arquero Facundo Cambeses, quien contuvo los remates de Tomás Cardona y Joaquín Laso. En Tigre marcaron Diego Sosa y Julián López.
El cierre del encuentro también tuvo tensión disciplinaria: el visitante Ramón Arias fue expulsado a los 50 minutos del complemento, mientras que Racing terminó con dos bajas más en el alargue, por las rojas a Gastón Martirena (10’ del primer tiempo extra) y Santiago Sosa (11’ del segundo).
Con esta victoria, la Academia avanzó a semifinales, donde enfrentará a Boca como visitante. En la otra llave se disputará el clásico platense, que enfrentará a Estudiantes con Gimnasia, que venció este lunes 2 a 0 a Barracas Central.