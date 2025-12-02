2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Liga Profesional de Fútbol

Racing sufrió, le echaron a dos y pasó a las semis del Clausura por penales

Se impuso 4 a 2 en los tiros desde los doce pasos, luego de igualar 0 a 0 en los 120 minutos de tiempo regular. El arquero Cambeses, la gran figura.

Maravilla Martínez volvió a tener la pólvora mojada, pero anotó su penal.

Maravilla Martínez volvió a tener la pólvora mojada, pero anotó su penal.

Foto: NA
Por Sitio Andino Deportes

Racing Club se metió en semifinales del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Tigre por 4 a 2 en los penales, luego del 0 a 0 en los 90 minutos y los 30 de alargue, en un partido disputado en el estadio Presidente Perón.

En la definición, para el equipo de Gustavo Costas anotaron Adrián Martínez, Adrián Fernández, Gabriel Rojas y Agustín García Basso. La figura fue el arquero Facundo Cambeses, quien contuvo los remates de Tomás Cardona y Joaquín Laso. En Tigre marcaron Diego Sosa y Julián López.

Lee además
Sin Libertadores ni Copa Clausura: River Plate cerró el año con una ajustada derrota ante Racing
Incertidumbre millonario

Sin Libertadores ni Torneo Clausura: River cerró un año olvidable con una dura derrota ante Racing
Fran Cáffaro, uno de los mejores en la contundente victoria argentina.
Básquet

Holgado triunfo de Argentina, que cerró con puntaje ideal la primera ventana clasificatoria
Embed

El cierre del encuentro también tuvo tensión disciplinaria: el visitante Ramón Arias fue expulsado a los 50 minutos del complemento, mientras que Racing terminó con dos bajas más en el alargue, por las rojas a Gastón Martirena (10’ del primer tiempo extra) y Santiago Sosa (11’ del segundo).

Con esta victoria, la Academia avanzó a semifinales, donde enfrentará a Boca como visitante. En la otra llave se disputará el clásico platense, que enfrentará a Estudiantes con Gimnasia, que venció este lunes 2 a 0 a Barracas Central.

El resumen de Racing Club 0 (4) - Tigre 0 (2)

Embed

Temas
Seguí leyendo

De la mano de dos mendocinas, la Selección Argentina está en semifinales del Mundial de Futsal

FIFA reveló cómo y cuándo será el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Cómo quedó el campeonato de F1 y cuándo se define el campeón

Con poco, Boca le ganó a Argentinos 1 a 0 y pasó a semifinales del Torneo Clausura

Estudiantes (RC) ascendió a Primera División tras empatar con el Deportivo Madryn: caos total en el final

Julián Santero al grito de campeón del TN Clase 3 en Mendoza: festejo local ante el triunfo de Canapino

F1: Franco Colapinto remontó desde los pits y cerró un sólido 14º puesto en el GP de Qatar

Gonzalo Antolín y un golpe inesperado en Mendoza: abandonó cuando era campeón del TN

LO QUE SE LEE AHORA
FIFA reveló cómo y cuándo será el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026
Sorteo Mundial

FIFA reveló cómo y cuándo será el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Las Más Leídas

Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones.
Boletin Oficial

Endurecen el control sobre Uber y Cabify en Mendoza: nuevas reglas y restricciones

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza.
El Clima

Así estará el pronóstico del tiempo para este lunes1 de diciembre en Mendoza

Te Puede Interesar

Aliados, pero distanciados. video
Se enfría el vínculo

Dos ausencias en dos semanas: señales del ¿quiebre? entre el cornejismo y el petrismo

Por Facundo La Rosa
Situación normalizada en Casa de Gobierno.
Vuelta a la normalidad

Casa de Gobierno retoma la atención y los servicios: qué provocó la suspensión de actividades
Maravilla Martínez volvió a tener la pólvora mojada, pero anotó su penal.
Liga Profesional de Fútbol

Racing sufrió, le echaron a dos y pasó a las semis del Clausura por penales

Por Sitio Andino Deportes