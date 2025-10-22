Racing enfrenta a Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores: hora, TV y formación confirmada

El sueño de Racing Club en la Copa Libertadores 2025 llega a su momento más decisivo. Esta noche, desde las 21:30 (hora argentina), el equipo de Gustavo Costas enfrentará a Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro, por la ida de las semifinales.
Racing Club juega esta noche ante Flamengo en el Maracaná por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Mirá los detalles del duelo.
El sueño de Racing Club en la Copa Libertadores 2025 llega a su momento más decisivo. Esta noche, desde las 21:30 (hora argentina), el equipo de Gustavo Costas enfrentará a Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro, por la ida de las semifinales.
Con equipo confirmado, jugadores recuperados y un Cilindro que ya agotó sus entradas para la revancha, la Academia va por otro paso histórico.
El entrenador académico viajó a Brasil con una nómina de 25 futbolistas y la buena noticia de contar nuevamente con Gabriel Rojas, Juan Nardoni y Santiago Sosa, piezas clave del mediocampo.
El once titular de Racing será: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Santiago Solari, Agustín Almendra, Tomás Conechny y Adrián “Maravilla” Martínez.
Costas busca un equipo equilibrado, firme en defensa y con velocidad en ataque, aprovechando la precisión de Almendra y la potencia de Conechny. “No vinimos a defendernos, vinimos a competir”, adelantó el DT antes de embarcar.
El rival de turno llega con una racha temible: ocho partidos sin perder como local y apenas una derrota en sus últimas veinte presentaciones. En esta edición de la Libertadores, el Fla ganó cuatro de cinco partidos en casa, cayendo solo ante Central Córdoba (SDE).
Con figuras como Gabigol, Pedro y De Arrascaeta, el conjunto carioca apuesta a mantener la posesión y presionar alto desde el arranque.
Racing sabe que deberá resistir la presión inicial y aprovechar cada contraataque. En ese contexto, la experiencia de Marcos Rojo y la eficacia de Martínez serán fundamentales. Sin embargo, “Maravilla” está al borde de la suspensión y deberá cuidarse de una amonestación que lo dejaría fuera del desquite en Avellaneda.
Más de 70 mil hinchas brasileños colmarán el estadio, mientras que unos 2 mil racinguistas dirán presente en el sector visitante. La Conmebol dispuso un operativo de seguridad especial ante la magnitud del encuentro.
“El ambiente será hostil, pero Racing está preparado”, declaró Rojo en la previa. El plantel académico realizó una práctica liviana en el predio de Fluminense y quedó concentrado en Barra da Tijuca.
La meta de Costas es clara: volver con vida a Avellaneda, para definir todo en el Cilindro, donde el apoyo del público será masivo.
El choque Flamengo vs Racing se podrá ver en vivo por Telefé y Disney+ Premium, con relatos de Rodolfo De Paoli y comentarios de Ariel Senosiain. En Brasil, la transmisión estará a cargo de Globo TV y Star+.
El encuentro no solo define el rumbo de la serie: también puede marcar un antes y un después en la era Costas. Si Racing consigue un buen resultado, se acercará a su primera final de Copa Libertadores desde 1997, cuando cayó ante Cruzeiro.