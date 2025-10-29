29 de octubre de 2025
Racing busca dar vuelta la serie de la Libertadores ante Flamengo: hora y dónde verlo

Racing Club choca contra el Flamengo de Brasil en el desquite de la semi de la Copa Libertadores. Mirá los detalles del duelo.

Racing Club sueña con una noche épica en el Cilindro para volver a una final de Libertadores después de casi seis décadas.

Por Sitio Andino Deportes

Con el Cilindro de Avellaneda como escenario y el aliento de su gente, Racing Club enfrentará este miércoles a Flamengo, buscando revertir el 0-1 de la ida y clasificar a la final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Gustavo Costas confía en su rendimiento y sueña con volver a una definición continental tras 58 años.

Racing busca una noche histórica ante Flamengo

El encuentro se disputará a las 21:30 en el Estadio Presidente Perón, con transmisión de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+. El árbitro principal será el chileno Piero Maza, acompañado en el VAR por Juan Lara, también de Chile.

El técnico Gustavo Costas contará con casi todo el plantel disponible, aunque no podrá disponer de Franco Pardo (desgarro) ni del capitán Santiago Sosa, quien sufrió una fractura facial en la ida. Las principales dudas del DT pasan por el lateral derecho —entre Facundo Mura y Gastón Martirena— y el acompañante ofensivo, donde Adrián “Rocky” Balboa podría reemplazar a Tomás Conechny.

Flamengo quiere defender la ventaja y hacer historia

El Flamengo, dirigido por Filipe Luiz, intentará sostener la ventaja conseguida en la ida y asegurarse un lugar en la final que se disputará en Lima, Perú. Con figuras como el italiano Jorginho y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, el conjunto carioca llega golpeado tras perder 1-0 ante Fortaleza en el Brasileirao, donde marcha segundo.

De conseguir la clasificación, el “Mengão” quedaría a un paso de convertirse en el primer club brasileño en ganar cuatro veces la Copa Libertadores, consolidando su dominio en la última década.

Racing, en cambio, quiere volver a escribir una página gloriosa: la última vez que disputó una final fue en 1967, cuando se consagró campeón del continente. Desde entonces, la Academia busca repetir aquella gesta que marcó su historia.

El sueño de volver a la cima para Racing Club

La revancha ante Flamengo no solo representa una semifinal: es una oportunidad de reivindicación histórica para Racing, que quiere dejar atrás años de frustraciones internacionales. Con su gente como motor y un estadio colmado, la Academia va por el golpe más resonante del año en el fútbol argentino.

El desafío es enorme, pero el sueño también lo es: dar vuelta la serie y volver a poner el nombre de Racing entre los grandes de América.

La síntesis de Racing Club

