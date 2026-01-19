19 de enero de 2026
Quién es Alexis Soto nuevo refuerzo de Rosario Central

Alexis Soto llega al Club Atlético Rosario Central para aportar jerarquía. Conocé al lateral que suma experiencia y buen fútbol a la defensa canalla.

Es oficial: Alexis Soto es el nuevo refuerzo de Rosario Central

Por Sitio Andino Deportes

El mercado de pases se mueve en Arroyito y la dirigencia abrochó una incorporación clave para la última línea. Club Atlético Rosario Central oficializó la llegada de Alexis Soto, el defensor de 32 años que viene de tener un paso destacado por Defensa y Justicia y busca aportar jerarquía al fútbol rosarino.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del club, donde le dieron la bienvenida al lateral nacido en Avellaneda. Soto llega para cubrir un puesto sensible y pelear la titularidad, trayendo consigo una mochila cargada de experiencia en Primera División y roce internacional.

Trayectoria de un campeón

Alexis Soto no es un improvisado en el fútbol argentino. Su currículum incluye pasos por equipos importantes y títulos que avalan su jerarquía:

  • Racing Club: Quizás su paso más recordado, donde fue campeón de la Superliga 2018/19 bajo el mando de "Chacho" Coudet.
  • Defensa y Justicia: Su último club, donde encontró regularidad y buen nivel desde 2021.
  • Selección Argentina: Tuvo el privilegio de vestir la celeste y blanca en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
  • Inicios: Surgió en Dock Sud y tuvo un paso formativo por Banfield.

¿Qué le aporta a Rosario Central?

Soto es un lateral con proyección ofensiva, buena pegada y, sobre todo, oficio para la marca. A sus 32 años, llega en una edad de madurez ideal para aguantar la presión que significa jugar en el Gigante de Arroyito. Su incorporación busca darle solidez a una defensa que necesita garantías. El Canalla sigue armándose y la llegada de Soto es una buena noticia para los hinchas. Ahora, solo resta verlo en acción.

