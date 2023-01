¿Qué mendocino será compañero de Cristiano Ronaldo y ya jugó con Messi?

Cristiano Ronaldo ha revolucionado Arabia Saudita. No es para menos. Porque una estrella de su magnitud recaló en un fútbol exótico. Claro, a cambio de una fortuna de dinero (200 millones de euros por temporada). Un nuevo desafío para el portugués.

https://twitter.com/VarskySports/status/1610327346342395908 El saludo entre Pity Martínez y Cristiano Ronaldo.pic.twitter.com/GE04vyTwdb — VarskySports (@VarskySports) January 3, 2023

"Este no es el final de mi carrera", se encargó de aclarar, pese a que ya tenga 37 años y no haya podido arreglar con algún club de Europa. Pero esa es otra cuestión. Y en medio de su pomposa presentación, el crack se cruzó con un ex River: el mendocino Pity Martínez.