Procar 4000: podio para los mendocinos Maggini en Buenos Aires

Fabián Maggini mantuvo el protagonismo ganado en la fecha anterior, donde había alcanzado su mejor resultado en la categoría al finalizar 4°. Siempre estuvo dentro de los cinco primeros, pero en la serie y en la final fue tocado por el mismo rival, que le restó chances de pelear más arriba. "Fue un fin de semana positivo. Más allá del toque que tuvimos con Omar La Cortiglia tanto en la serie como en la final, teníamos un auto muy bueno para terminar entre los cinco de arriba. Lo más importante es que terminamos 10°", señaló Fabián.

Luis Maggini sacó adelante un fin de semana complicado, entre inconvenientes propios y ajenos, finalizando en el puesto 13 y sumando puntos para el certamen. "Fue un buen fin de semana, en familia y con amigos. En la final me tocaron en la primera curva, quedé en el fondo del pelotón, comencé a avanzar hasta que el auto se puso en cinco cilindros. En la última vuelta se limpió y pude terminar en el puesto 13, que no es malo. La categoría está muy competitiva, hay diez o quince autos y puede ganar cualquiera. Me puso muy contento el podio de Luisito y el buen trabajo que viene haciendo Fabián", manifestó Luis.

Mientras que la suerte no estuvo del lado de Coki Maggini. Venía ubicado en la séptima colocación de la competencia final, hasta que se pinchó una rueda. "Fue un fin de semana positivo, más allá de que nos faltó esa dosis de suerte par redondear el fin de semana. En la serie tuvimos maniobras ásperas con un rival. Y en la final venía séptimo hasta que en la cuarta vuelta se empezó a desinflar un neumático. Me voy contento porque no estamos lejos, solo hay que afinar un poquito el chasis para ser protagonistas. Le agradezco al equipo Pereiró, a mi viejo, a toda la familia, a los sponsors y amigos que me acompañan", señaló Jorge (h), que se ubica en el noveno puesto del certamen, con 174 unidades.

Lo que se viene

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 4 y 5 de noviembre, cuando el TC Cuyano dispute la octava fecha del certamen en San Martín, donde estará en juego el Gran Premio Don Chicho Maggini. Luego, estará presente el 18 y 19 de noviembre en el noveno capítulo del Procar 4000, en circuito a confirmar.