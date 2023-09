Mendoza fue protagonista en el Procar 4000

Y fue un fin de semana positivo para los pilotos del equipo, porque tuvieron muy buenas actuaciones en un circuito que no conocían, con tres de ellos terminando entre los primeros once clasificados, en una carrera muy accidentada y que fue detenida en un par de ocasiones con bandera roja.

image.png

Coki Maggini también fue protagonista de una gran remontada. Largó desde el fondo en la final, puesto 26° y pudo meterse entre los 10 mejores, tras una carrera muy inteligente. "Fue un fin de semana donde estaba todo perdido, en los entrenamientos y clasificación no pude girar ni una vuelta porque tenía una falla en el motor. El sábado a la noche el equipo encontró la falla y el domingo tuve otro auto. Por un toque en la serie, largué último la final y con maniobras lindas y divertidas, fuimos remontando. Llegué hasta el quinto puesto pero terminé séptimo porque me sacó afuera un rival. Después, por sumatoria de tiempos, fui 10º. Fue un fin de semana muy positivo, de no girar nada en la final fui remontando, quería estar entre los 10 y sumamos buenos puntos para el campeonato", señaló Jorge (h), ahora séptimo en el campeonato con 162 puntos.

Luis Maggini también quedó conforme con lo hecho. A pesar de que no tuvo un buen arranque en las pruebas y en serie clasificatoria, en la final pudo revertirlo. Partió desde el cajón 25° y terminó 11°, también sacando rédito de los roces que hubieron. "Fue positivo, hicimos un trabajo de menor a mayor. Nos costó un poquito poner a punto el auto por el tema del piso, el autódromo tenia una asfalto nuevo y eso nos complicó. Llegamos a la final con un auto más o menos equilibrado, lástima que fue muy accidentada la carrera, no se pudo avanzar más", manifestó Luis.

image.png

Mientras que la suerte no estuvo del lado de Luisito Maggini. En la primera curva de la final lo tocaron, quedó relegado al final, y cuando venía recuperando posiciones, muy cerca de meterse entre los 10, se le reventó un neumático en el curvón Salotto, perdiendo todo lo que había logrado. "Me vengo amargado, largábamos desde el décimo puesto y en la curva uno me pegaron y me dejaron último. Pude remontar hasta el noveno lugar, pero faltando dos vueltas explotó una goma. Nos volvemos con las manos vacías, pero contento porque al resto de los pilotos del equipo les fue bien, pudieron remontar y llegaron adelante", señaló Luis (h), que se mantiene en el décimo puesto del certamen, con 149,5 unidades.

Lo que se viene

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 30 de septiembre y 1 de octubre, cuando el TC Cuyano dispute la séptima fecha del certamen en San Luis. Luego, estará presente el 14 y 15 de octubre en el octavo capìtulo del Procar 4000, a realizarse en el autódromo de Buenos Aires, pero en el circuito N°8