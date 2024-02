Procar 4000: podio para el mendocino Jorge Magnini

No hay mejor manera de iniciar el año que arriba del podio en el automovilismo nacional . Y así fue este arranque del Maggini Motorsport en el Procar 4000 , con el tercer puesto de Jorgito Maggini en la primera fecha que la categoría disputó en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

La escuadra de la Provincia de Mendoza comenzó una nueva temporada en la categoría con un desafío muy particular . Si bien ya venía participando en la Clase A, este año también está siendo parte de la Clase B, con todo lo que significa física y mentalmente bajarse de un auto para subirse a otro.

Luis Maggini hizo una muy buena carrera, partiendo desde la 25ª colocación para finalizar 10º, superando a muchos rivales a pesar de algunos inconvenientes y toques.

Mientras que Luisito Maggini venía 5° y en la última vuelta hizo un trompo que lo retrasó hasta el puesto 12°.

Qué dijeron los mendocino del Procar 4000

“La verdad que fue un finde increíble, porque el viernes empezamos con el pie izquierdo, con algunas fallas. El sábado hice una buena clasificación en una pista que estaba llena de aceite. Y en la final partí 8º, hice una muy buena largada y superé a varios autos. Estoy muy feliz porque sumamos un colchón de puntos interesantes para el campeonato, tanto en la serie como en la final. No éramos los más rápidos en las tandas de entrenamiento al igual que en la clasificación, pero las carreras hay que correrlas y hasta que no bajan la bandera a cuadros no se sabe nada. Agradezco al equipo Pereiró, a mi viejo y a toda mi familia”, manifestó Jorge Maggini (h), luego de alcanzar su segundo podio en la categoría.

En tanto que Luis Maggini, el referente del equipo, reconoció: “Estoy contento porque terminamos dentro de los 10, sacamos adelante un fin de semana complicado. La categoría es muy competitiva, hay pilotos de primera línea, hoy el Procar no tiene mucho que envidiarle a un TC Mouras o a cualquier categoría nacional, porque tenemos 10 o 15 pilotos de ese nivel”.

En la divisional B, lo mejor pasó por Luisito Maggini que alcanzó un gran quinto puesto en su primera carrera en esa categoría. En tanto que Fabrizio Maggini, que el año pasado había disputado tres fechas, cumplió una vez más y finalizó octavo.

“Terminé muy contento, superamos esa incertidumbre de no saber cómo nos iba a ir en las dos categorías. Pero estuvimos muy bien en lo físico, muy bien en los autos, nos está faltando laburar un poco más. Sacamos adelante un fin de semana más que positivo. En la B nos metimos adelante y en la Clase A veníamos 5° y en la última vuelta hicimos un trompo. Agradezco a Toto Pereiró, al Granja Motorsport por lo hecho durante el fin de semana, a los auspiciantes, amigos y a la familia que siempre están apoyando”, comentó Luis Maggini (h).

Lo que se viene en el Procar 4000

El próximo compromiso del Maggini Motorsport será el 16 y 17 de marzo, cuando se dispute la segunda fecha del certamen en el circuito 9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.