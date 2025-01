¿Por qué el Tomba no jugará este jueves en el Estadio Malvinas Argentinas?

Inicialmente el partido se iba a jugar en el Estadio Malvinas Argentinas , pero debido a que el césped del estadio todavía no está óptimo, el encuentro se realizará en el Estadio Víctor Legrotaglie de Gimnasia y Esgrima .

Debido a que este proceso aún no está completo, es que la dirigencia de El Tomba decidió cambiar de sede para el próximo partido.

Ernesto Pedernera, Godoy Cruz, entrenamiento 2025.jfif Ernesto Pedernera, DT de Godoy Cruz, se prepara para el inicio de la Liga Profesional 2025 Foto: Prensa Club Godoy Cruz

El estado actual del césped del Malvinas Argentinas

“Este proceso está en plena evolución, pero no se va a lograr una cobertura adecuada para el primer partido de Godoy Cruz como local. Estimamos que llegaríamos bien al primer partido. A pesar de que se vienen realizando todos los trabajos necesarios para lograr el objetivo, este no se logrará en el plazo adecuado. La naturaleza tiene sus procesos y tiempos; que no son los de nuestro calendario”, indica el informe firmado por el responsable del campo de juego del estadio, el ingeniero Manuel Horno.

El especialista explicó que, si bien la cobertura de césped está evolucionando favorablemente, todavía le falta maduración, por lo que el rodamiento no iba a ser el mejor.

“El porcentaje de cobertura que le falta al estadio es del 3%, pero para un partido ese número influye en el rodamiento de la pelota”, indicó en comunicación con Radio Andina.

El próximo partido que tiene en agenda el Estadio Malvinas Argentinas es el 4 de febrero, por lo que una semana antes evaluarán el césped para verificar en qué estado se encuentra y en base a eso decidir si se jugará allí o no, según explicó Horno.