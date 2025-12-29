29 de diciembre de 2025
Polémica mundial: la IFFHS dejó afuera a la Selección Argentina del once ideal y estalló el debate

La IFFHS publicó su once ideal del año sin jugadores de la Selección de fútbol de Argentina y generó críticas. Repasá lo sucedido.

El once ideal del año elaborado por la IFFHS volvió a generar controversia en el fútbol internacional con la Selección de fútbol de Argentina.

 

La IFFHS volvió a quedar en el centro de la escena tras publicar su once ideal masculino del año, una elección que sorprendió y generó fuerte polémica. Por primera vez desde 2017, ningún futbolista de la Selección de fútbol de Argentina fue incluido, una ausencia que reabrió el debate sobre los criterios de evaluación y el peso del rendimiento reciente.

¿Por qué la IFFHS dejó afuera a la Selección Argentina?

La decisión de la IFFHS se apoya en un análisis estrictamente anual y enfocado en el rendimiento individual en clubes y selecciones. En ese contexto, la salida de Lionel Messi del máximo nivel competitivo europeo aparece como uno de los factores determinantes, sumado a un año de menor impacto colectivo de la Scaloneta en comparación con temporadas anteriores.

Un once con fuerte dominio europeo y escasa presencia sudamericana

El equipo ideal presentado por la IFFHS se estructuró en un esquema táctico 1-3-3-4, con una marcada supremacía de futbolistas que se desempeñan en las principales ligas de Europa. La única excepción sudamericana fue el ecuatoriano Willian Pacho, actualmente en el PSG, lo que reforzó la sensación de desequilibrio continental.

En ofensiva aparecen nombres de peso como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane, acompañados por futbolistas jóvenes que tuvieron una explosión notable durante el año, como Lamine Yamal.

image

Un fallo que reaviva el debate en Argentina

La exclusión total de jugadores argentinos no tardó en generar repercusiones en el ambiente futbolero local, donde se cuestionó si el criterio de la IFFHS subestima el peso de los logros colectivos recientes y prioriza de manera excesiva el impacto mediático y estadístico en Europa.

Más allá de la polémica, el fallo marca un punto de inflexión tras varios años de presencia constante de futbolistas argentinos en este tipo de distinciones y deja abierto un interrogante: ¿se trata de una excepción circunstancial o del inicio de un nuevo ciclo en el fútbol mundial?

