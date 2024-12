Pitbull rabioso: sin vueltas y con una frase filosa, Gary Medel definió a Fernando Gago

El futbolista Gary Medel , quién apenas llegó hace seis meses, tiene un panorama incierto en el Club Atlético Boca Juniors , donde no es tenido en cuenta por Fernando Gago . Un ex compañero del chileno en la Selección, contó cómo definió el mediocampista al actual DT del Xeneize .

De acuerdo a unas recientes declaraciones de Waldo Ponce , ex compañero de Medel en la selección chilena durante el Mundial de Sudáfrica 2010, el mediocampista expresó su incomodidad con la situación actual en el Club Atlético Boca Juniors .

"Yo le dije que me parecía un hombre raro y él me confirmó eso, que ‘era un poco raro’. Me dijo que le dieron permiso para que se fuera a Europa antes de que terminara el campeonato”, afirmó, en relación de lo que piensa el mediocampista chileno de Fernando Gago.