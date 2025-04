Pisó banquina: qué dijo Franco Colapinto sobre Uruguay

Las frases no quedaron ahí. Hablando de íconos culturales, Colapinto disparó sin filtros: “El mate no lo inventaron, el dulce de leche tampoco, la empanada tampoco, no inventaron un choto, se copiaron todo”. Una declaración que, como era de esperar, generó un aluvión de críticas en redes sociales , donde usuarios uruguayos expresaron su indignación, exigiendo incluso un pedido de disculpas público.

La respuesta no tardó en llegar. Desde su cuenta oficial, el piloto de 20 años escribió: “Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de Uruguay, fue obviamente en tono de joda... era un podcast divertido entre amigos”, explicó. También agregó: “A veces me cuesta dimensionar el alcance que tienen las pavadas que digo. No quise ofender a nadie... amo Uruguay y el cariño que me dieron todo el año pasado”.

Che quería pedir perdón lo antes posible por la pelotudes q dije de uruguay, fue obviamente en tono de joda.. era un podcast divertido entre amigos ! A veces me cuesta dimensionar el alcance q tienen las pavadas que digo.



No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las…



No quise ofender a nadie, me estaban boludeando con las… — Franco Colapinto (@FranColapinto) April 7, 2025

Las reflexiones del piloto argentino de Fórmula 1 sobre su futuro

Mientras el escándalo se cocinaba, también surgieron rumores que vinculaban a Colapinto con un posible pase a la escudería Racing Bulls de la Fórmula 1. Sin embargo, él mismo los desmintió en la misma entrevista: “No, yo soy piloto de Alpine y tengo contrato con ellos, estoy trabajando con ellos y espero una oportunidad en ese equipo”, afirmó, y no dudó en dejar un mensaje envenenado para Red Bull: “(En Alpine) Hicieron un esfuerzo muy grande. Si se durmieron los otros bol..., ahora es tarde”./Minuto uno.