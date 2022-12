Pelé sigue hospitalizado con una infección respiratoria

En Brasil Pelé fue internando nuevamente: "No hay ninguna emergencia"

El paciente, de 82 años, ingresó al hospital "con pleno control de sus funciones vitales sin necesidad de ser alojado en una sala de terapia intensiva" detalló el primer parte médico divulgado el pasado miércoles.

En tanto. Edson Arantes do Nascimento escribió horas atrás, para tranquilidad de sus seguidores, un mensaje en su cuenta de Instagram "Amigos, estoy en el hospital para la consulta médica mensual. Siempre es lindo recibir mensajes positivos", a modo de agradecimiento hacia todos aquellos, que desde distintos puntos del mundo, se preocuparon por su estado de salud.

image.png

El citado mensaje lo acompañó con la imagen de dos rascacielos de Doha, en los que se proyectó una gigantografía con su imagen que decía: "Get well soon (Recupérate pronto)".

"Gracias a Qatar por este homenaje y a todos los que me enviaron buenas vibraciones", completó Pelé, a través de la red social mencionada.