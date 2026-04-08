Básquet de Mendoza: justo triunfo del Club Pedro Molina ante Olimpia

El básquet del Rojo y Blanco dio un gran paso (Foto ilustrativa).

El Club Juventud y Social Pedro Molina se quedó con un triunfo electrizante que se definió en la última bola y confirmó su gran momento en el Torneo Apertura de básquet . Fue 62-61 ante Olimpia , en un duelo donde reinó la paridad, el nervio y la intensidad hasta el cierre.

El partido fue cerrado de principio a fin , con parciales que reflejan la historia: 18-15, 36-32 y 46-50 . Cada cuarto tuvo su dueño, cada tramo su momento.

La Lepra arrancó firme en la Copa Libertadores y Berti ya apunta a Brasil sin miedo a nada

Alpine sorprende en la F1 y enciende el sueño de Colapinto

Olimpia logró pasar al frente en el tercer cuarto y parecía tomar el control. Pero Pedro Molina respondió. Con carácter, energía y decisiones clave , el equipo local volvió a meterse en partido y lo terminó ganando en un cierre dramático.

Nada sobró, nada faltó . Fue un triunfo trabajado, de esos que construyen identidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2041884085774102715&partner=&hide_thread=false Pedro Molina se quedó con un partidazo y venció 62-61 a Olimpia en un final para el infarto Con Cataldo (14), Zumaeta (13) y Pérez (12) como figuras, el equipo de Burgos mostró carácter y sigue en alza en el Apertura ¡Triunfo clave! Repasá los resultados en… pic.twitter.com/dNUbvDb6g8 — Sebastián Colucci (@MSColucci) April 8, 2026

Cataldo, Zumaeta y Pérez, las claves del triunfo

En el ganador, hubo nombres propios que marcaron la diferencia. Iván David Cataldo (14 puntos) lideró la ofensiva, acompañado por Germán Zumaeta (13) y Elian Tomás Pérez (12).

También sumaron en momentos importantes Arian Márquez (8) y Juan José Ávila (7), en un equipo que repartió bien sus recursos. Más atrás, aportaron Burad (4), Salem (4) y Galloneto (0), en una rotación que sostuvo la intensidad.

El equipo de Walter Burgos mostró solidez colectiva y temple en los momentos calientes.

Olimpia peleó hasta el final pero no le alcanzó

Del lado visitante, el goleo fue más repartido, con Martín Lombardich (16) como máximo anotador, seguido por Emir Bautista Castro (14) y Luis Gabriel Delerba (12).

También aportaron Ezequiel Saez (11) e Iván Haarth (6), en un equipo que compitió de igual a igual durante todo el juego.

El detalle estuvo en los pequeños márgenes: errores en momentos puntuales y una definición que cayó del lado de Pedro Molina.

La síntesis

Club Pedro Molina (62): Germán Zumaeta (13); Elian Tomás Pérez (12); Juan José Ávila (7); Iván David Cataldo (14); Julián Ignacio Burad (4). DT: Walter Burgos.

Ingresaron: Maximiliano Salem (4); Franco Galloneto (0); Arian Márquez (8).

Centro Cultural y Deportivo Olimpia (61): Ezequiel Saez (11); Emir Bautista Castro (14); Luis Gabriel Delerba (12); Martín Lombardich (16); Iván Haarth (6). DT: Marcos Olivieri.

Ingresaron: Leandro Garín (0); Gonzalo Tokic (2); Lautaro Olivieri (0).

Progresiones: 18-15; 18-17; 10-18; 16-11.

Tiros libres: Pedro Molina 8/13 – Olimpia 8/15.

Cinco faltas: Julián Ignacio Burad (PM).

Estadio: Gimnasio Municipal N°2 (Mendoza).

Todos los resultados del Básquet de Mendoza

Mendoza de Regatas 79 – 66 Municipalidad de Maipú

Obras Mendoza 73 – 65 Municipalidad de Tunuyán

Independiente Rivadavia 72 – 70 Petroleros YPF

Municipalidad de Luján de Cuyo 91 – 57 Leonardo Murialdo

Juventud Pedro Molina 62 – 61 Olimpia

Las posiciones

Mendoza de Regatas (13 puntos) lidera la tabla, seguido por Obras Mendoza (13) y UNCuyo (11) como los principales animadores. Luego aparecen Banco Mendoza (11) y Leonardo Murialdo (11), mientras que Independiente Rivadavia (11) se mantiene en la pelea. Más atrás se ubican Municipalidad de Tunuyán (10), Municipalidad de Luján (9) y Pedro Molina (9). En el tramo final de la tabla están C.C.D. Olimpia (8) y Petroleros YPF (8), cerrando Municipalidad de Maipú (8).

Fuente: Salto Inicial