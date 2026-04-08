8 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Baloncesto

Básquet de Mendoza: justo triunfo del Club Pedro Molina ante Olimpia

Se disputó una nueva fecha del básquet de la Provincia de Mendoza y a continuación te presentamos el resumen completo. No te lo pierdas.

El básquet del Rojo y Blanco dio un gran paso (Foto ilustrativa).

El básquet del Rojo y Blanco dio un gran paso (Foto ilustrativa).

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Juventud y Social Pedro Molina se quedó con un triunfo electrizante que se definió en la última bola y confirmó su gran momento en el Torneo Apertura de básquet. Fue 62-61 ante Olimpia, en un duelo donde reinó la paridad, el nervio y la intensidad hasta el cierre.

Un final para el infarto con el Club Pedro Molina como protagonista

El partido fue cerrado de principio a fin, con parciales que reflejan la historia: 18-15, 36-32 y 46-50. Cada cuarto tuvo su dueño, cada tramo su momento.

Lee además
Alpine aparece como una de las revelaciones del inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Alpine sorprende en la F1 y enciende el sueño de Colapinto
La Lepra le ganó a un rival, al cual superó desde el principio.

La Lepra arrancó firme en la Copa Libertadores y Berti ya apunta a Brasil sin miedo a nada

Olimpia logró pasar al frente en el tercer cuarto y parecía tomar el control. Pero Pedro Molina respondió. Con carácter, energía y decisiones clave, el equipo local volvió a meterse en partido y lo terminó ganando en un cierre dramático.

Nada sobró, nada faltó. Fue un triunfo trabajado, de esos que construyen identidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/2041884085774102715&partner=&hide_thread=false

Cataldo, Zumaeta y Pérez, las claves del triunfo

En el ganador, hubo nombres propios que marcaron la diferencia. Iván David Cataldo (14 puntos) lideró la ofensiva, acompañado por Germán Zumaeta (13) y Elian Tomás Pérez (12).

También sumaron en momentos importantes Arian Márquez (8) y Juan José Ávila (7), en un equipo que repartió bien sus recursos. Más atrás, aportaron Burad (4), Salem (4) y Galloneto (0), en una rotación que sostuvo la intensidad.

El equipo de Walter Burgos mostró solidez colectiva y temple en los momentos calientes.

Olimpia peleó hasta el final pero no le alcanzó

Del lado visitante, el goleo fue más repartido, con Martín Lombardich (16) como máximo anotador, seguido por Emir Bautista Castro (14) y Luis Gabriel Delerba (12).

También aportaron Ezequiel Saez (11) e Iván Haarth (6), en un equipo que compitió de igual a igual durante todo el juego.

El detalle estuvo en los pequeños márgenes: errores en momentos puntuales y una definición que cayó del lado de Pedro Molina.

La síntesis

Club Pedro Molina (62): Germán Zumaeta (13); Elian Tomás Pérez (12); Juan José Ávila (7); Iván David Cataldo (14); Julián Ignacio Burad (4). DT: Walter Burgos.

Ingresaron: Maximiliano Salem (4); Franco Galloneto (0); Arian Márquez (8).

Centro Cultural y Deportivo Olimpia (61): Ezequiel Saez (11); Emir Bautista Castro (14); Luis Gabriel Delerba (12); Martín Lombardich (16); Iván Haarth (6). DT: Marcos Olivieri.

Ingresaron: Leandro Garín (0); Gonzalo Tokic (2); Lautaro Olivieri (0).

Progresiones: 18-15; 18-17; 10-18; 16-11.

Tiros libres: Pedro Molina 8/13 – Olimpia 8/15.

Cinco faltas: Julián Ignacio Burad (PM).

Estadio: Gimnasio Municipal N°2 (Mendoza).

Todos los resultados del Básquet de Mendoza

  • Mendoza de Regatas 79 – 66 Municipalidad de Maipú
  • Obras Mendoza 73 – 65 Municipalidad de Tunuyán
  • Independiente Rivadavia 72 – 70 Petroleros YPF
  • Municipalidad de Luján de Cuyo 91 – 57 Leonardo Murialdo
  • Juventud Pedro Molina 62 – 61 Olimpia

Las posiciones

Mendoza de Regatas (13 puntos) lidera la tabla, seguido por Obras Mendoza (13) y UNCuyo (11) como los principales animadores. Luego aparecen Banco Mendoza (11) y Leonardo Murialdo (11), mientras que Independiente Rivadavia (11) se mantiene en la pelea. Más atrás se ubican Municipalidad de Tunuyán (10), Municipalidad de Luján (9) y Pedro Molina (9). En el tramo final de la tabla están C.C.D. Olimpia (8) y Petroleros YPF (8), cerrando Municipalidad de Maipú (8).

Fuente: Salto Inicial

Temas
Seguí leyendo

River pone primera en la Sudamericana con el envión del ciclo Coudet

La Champions y el panorama completo ante partidos de cuartos de alto vuelo

Boca impuso condiciones en Chile y acá te mostramos los goles de la victoria copera

La Lepra te gana cuando y como quiere: debut en la Copa con una noche inspirada de Villa

Golpe judicial a la AFA: la causa no se frena y sigue la investigación

Regatas puso en marcha el Mundial de pelota mano

Etcheverry metió un triunfazo y se hizo gigante en Montecarlo

Ciclismo del bueno: así serán las etapas de la Vuelta de Alvear

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra le ganó a un rival, al cual superó desde el principio.

La Lepra arrancó firme en la Copa Libertadores y Berti ya apunta a Brasil sin miedo a nada

Las Más Leídas

Como consecuencia, gran parte del cargamento cayó sobre el asfalto y la banquina video

Un camión perdió su carga en San Rafael y la reacción de la gente sorprendió

El juicio fue realizado en la sede del Poder Judicial en General Alvear. 

Confesó que violó a su nieta y lo condenaron: qué pena recibió

Guaymallén: 24 detenidos tras el secuestro de un colectivo.

Importante despliegue policial por un colectivo secuestrado: 24 detenidos

Se cayó la causa judicial contra mendocinos acusados de robo en Miami: los detalles

Quedaron absueltos: se derrumbó la causa contra los mendocinos en Miami

En la zona se montó un operativo para controlar el tránsito

Una camioneta volcó y complicó el tránsito en el Acceso Sur