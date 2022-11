Pedri, figura de España, dijo que si no lo ganan ellos que el Mundial lo gane Messi

El mediocentro de España, Pedri, una de las figuras de su seleccionado, dijo hoy que en el caso de no ser campeones mundiales en Qatar, quiere que lo consiga Lionel Messi con Argentina.

"Si no lo gana España, que lo gane Messi con Argentina", afirmó Pedri en declaraciones al diario Marca de su país.

"A mí no me duele nada de lo que dicen porque sé que tenemos potencial. Es verdad que no tenemos una estrella como puede ser Leo en Argentina, pero tenemos un grupo muy sólido en el que todo el mundo corre por todo el mundo", reflexionó acerca de las críticas recibidas por parte de los hinchas en los últimos días tras conocerse la lista de convocados.