Paulo Dybala ilusionó a un importante club de Argentina: "Me encantaría jugar en ..."

Paulo Dybala en @losedul : “Mi viejo era fanático de Boca, cuando venía a jugar a Córdoba íbamos a la cancha”. “Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar”. “Soy consciente del cariño del hincha (Boca) porque lo veo en redes, hay fotos mías de… pic.twitter.com/riB7Za5oFX

Luego de retirarse de Instituto de Córdoba en 2012, la Joya dejó entre ver su vuelta al país: “Me encantaría jugar en Argentina, lo tengo en mi cabeza pero no sé si va a pasar”. Así también, enfatizó la figura del hincha de Boca, al señalar que: "Soy consciente del cariño del hincha (Boca) porque lo veo en redes, hay fotos mías de cuando soy chiquito, también está lo que dijo Paredes. Es lindo porque nunca jugué en La Bombonera. Ahora Paredes me invitó a ver Boca - Benfica”.