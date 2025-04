Carlos Tévez listo para dirigir a Boca ¿Se va Fernando Gago?

Además, el ex delantero del “Xeneize” manifestó que es un tipo “muy identificado” con el elenco de La Ribera , este es el motivo por el cual se le complica tomar la decisión de estar al comando de otro plantel profesional. Una referencia a su paso por Independiente de Avellaneda , en donde lo tildaron como una persona que no tenía nada que ver con el conjunto de Zona Sur .

Por otro lado, el campeón de la Copa Intercontinental expresó su experiencia en los bancos de suplentes: “Para dirigir, el próximo paso es que yo me sienta cómodo primero”. “Carlitos” agregó: “Las dos experiencias que tuve, me fui yo porque no me sentía cómodo con la gente que manejaba el club… me cansaba el día a día”.