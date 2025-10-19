Pablo Vergara y el mapa del tenis mendocino: tradición, semillero y el desafío de armar un proyecto serio

El tenis de la provincia de Mendoza vive entre la mística de sus clubes tradicionales y la energía de una camada juvenil que pide pista. Pero el presente exhibe obstáculos estructurales: pocos espacios de formación específica , altos costos competitivos y falta de un proyecto común que consolide a los talentos hasta el profesionalismo.

En ese contexto, Pablo Vergara —director de tenis del Andino Tenis Club, integrante del Consejo de la Federación Mendocina de Tenis y referente regional Sub-10 — aporta una mirada integral: dónde se forma hoy , qué torneos importan , quiénes son las promesas , cuánto cuesta competir , cómo se detectan talentos , qué apoyos existen y por qué urge una estructura de alto rendimiento .

“Hoy en Mendoza, de todos los clubes que existen, solo en tres lugares se trabaja de verdad en la formación de jugadores : el Andino Tenis Club , donde estoy yo, y los proyectos que lleva adelante Javier Vicia en Regatas y El Trébol ”, explicó Vergara.

Y agregó: “En el resto, las escuelas están enfocadas en lo social y en adultos. Eso complica mucho el futuro competitivo: tenemos chicos con ganas, pero pocos programas específicos”.

Vergara remarcó que los pilares del tenis mendocino siguen siendo el Andino Tenis Club y el Mendoza Tenis Club, a los que se suman El Trébol y Regatas. “Son los que sostienen la tradición”, señaló.

Torneos que importan en el tenis y las promesas juveniles

En cuanto a torneos, precisó: “Los dos más importantes son el Nacional de Menores y la Copa Vendimia, que cuenta con categoría ITF J200 y COSAT Grado 2. Son semanas clave porque los chicos se enfrentan al nivel real de Sudamérica y descubren que no estamos tan lejos”.

El entrenador subrayó que entre las juveniles más destacadas están Agustina Ficarra (Sub-18) y Malena Lucero (Sub-18), al igual que Genaro Bartolucci (Sub-16) y Pablo Vergara (Sub-12). “Tenemos un grupo fuerte, con chicos que se esfuerzan mucho por llegar. También sobresalen Tomás Alonso, Luca Lujánzuk, Lisandro Gama —mexicano radicado en Mendoza— y Valentina Lloret”, enumeró.

El costo de competir en el tenis y la falta de apoyos estables

“Para sostener un chico en el Top-10 nacional, el costo mensual no baja de USD 1.500, y eso sin contar giras internacionales”, detalló Vergara. Y agregó: “En Buenos Aires o Córdoba los jugadores llegan con mucho más rodaje porque tienen más torneos y rivales exigentes. Los nuestros llegan con menos partidos y de menor dificultad, pero aun así logran competir. Eso tiene un mérito enorme”.

Al referirse a la detección de talentos, fue claro: “Hoy no existe un programa sólido. Los profes trabajamos en equipo y a partir del rendimiento se arman selecciones para Interclubes, Juegos Binacionales, Juegos Evita y Sub-10 nacionales. Es un termómetro, pero no un sistema específico”. Sobre los apoyos, añadió: “El Estado ayuda, la Federación Mendocina de Tenis cumple su rol, y el resto son esfuerzos aislados de privados o allegados. No hay un mecanismo estable de patrocinio”.

Migración temprana del tenis y cultura deportiva frente a caminos alternativos

“La falta de contención hace que muchos chicos deban migrar a Buenos Aires, y ahí es cuando muchos se terminan perdiendo”, advirtió Vergara. Y comparó: “En el fútbol existe un sistema de proyección y contención, pero en el tenis mendocino eso no pasa”.

En cuanto a las alternativas de desarrollo, señaló: “Varios chicos eligen la ruta universitaria en Estados Unidos, como Lola Martínez y Santiago Villarroya, que viaja en enero. Otros, como Gaspar Martaux, apuestan al profesionalismo: este año jugó tres meses en Francia y aseguró club para 2026”. También recordó que “el caso de Facundo Juárez, aún activo en el circuito Challenger, es el último ejemplo de un mendocino intentando sostenerse en el profesionalismo”.

La deuda pendiente: un proyecto serio de alto rendimiento para el tenis

“Lo intentamos muchas veces, pero los proyectos se desarman”, lamentó Vergara. Y concluyó con un mensaje contundente: “Falta un plan común de jugadores, padres y dirigentes. Talento hay, pero sin estructura de alto rendimiento no alcanza. Ojalá este diagnóstico sirva para que alguien tome el guante”.